02.02.2025, 13:13 56796
Разыскиваемых в Казахстане подозреваемых в мошенничестве задержали в России
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - МВД Казахстана во взаимодействии с правоохранительными органами стран СНГ продолжает работу по установлению местонахождения разыскиваемых преступников и их задержанию, сообщает Polisia.kz.
В Москве задержан 28-летний казахстанец, который в Алматы с апреля по октябрь прошлого года под предлогом реализации взял у местных жителей дорогостоящие смартфоны, затем скрылся. Таким образом он обманул семь человек. Ущерб составил более 32 млн тенге.
В городе Люберцы РФ сотрудники полиции ДП Шымкента совместно с зарубежными коллегами задержали 36-летнюю гражданку Узбекистана. В 2014 году она обманом продала участок земли, принадлежащий жительнице Шымкента. Сумма причиненного ей ущерба составила 14 тысяч долларов.
С начала 2025 года за пределами Казахстана разыскано 11 преступников. На территории нашей страны для компетентных органов других стран разыскано 44 преступника.
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03.02.2025, 13:34 3851
Петропавловск вошел в тройку самых "преступных" городов Казахстана
На 10 тысяч населения приходится 103 правонарушения
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Петропавловск. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Петропавловск в 2024 году занял 3 место по количеству зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения. На первых местах антирейтинга - Астана и Алматы, сообщает сайт Петропавловск.news со ссылкой на прокуратуру СКО.
По словам старшего помощника прокурора региона Максима Доровика, за последние 5 лет в области число зарегистрированных правонарушений снизилось почти на 30%, однако в 2024 году зафиксирован рост ряда тяжких преступлений.
Количество случаев причинения тяжкого вреда здоровью увеличилось на 19%, число вымогательств возросло на 50%, а сбыт наркотиков вырос почти на 6%. Также на 67% увеличилось количество насильственных действий сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних - на 100%. Кроме того, на 16% возросло число транспортных правонарушений", - сообщил Доровик.
Несмотря на общее снижение преступности, областной центр остается в числе регионов с высоким уровнем преступности - на 10 тысяч населения приходится 103 правонарушения.
Самый частый вид преступлений в регионе - интернет-мошенничество. В 2024 году число данных преступлений снизилось на 1,5%, но проблема по-прежнему актуальна.
Доровик напомнил, что в закон внесены поправки, направленные на защиту прав заемщиков и предотвращение мошеннических кредитов.
С 1 сентября 2024 года банки и микрофинансовые организации обязаны списывать задолженность по кредиту, если он был оформлен мошенническим способом. Также введен запрет на выдачу кредитов без биометрической идентификации клиента", - напомнил старший помощник прокурора.
Отдельной проблемой региона остается подростковая преступность. В 2024 году ее уровень вырос на 17%, а количество уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних увеличилось более чем в 2 раза.
Для борьбы с подростковой преступностью за каждым прокурором закреплены образовательные учреждения региона. В них регулярно проводят встречи с учениками, студентами, родителями и преподавателями, рассказ Доровик.
Особое беспокойство вызывают случаи буллинга в школах. В 2023 году после вмешательства прокуратуры выявлены систематические случаи травли, из-за которых дети переставали посещать занятия. При этом администрация школ не предпринимала должных мер.
В апреле 2023 года введена административная ответственность за буллинг, включая штрафы до 30 МРП. Мы продолжаем работать над защитой детей и предотвращением подобных случаев", - отметил Доровик.
В частности, прокуратура СКО запустила Телеграм-бот "SKO URPAK/ПОКОЛЕНИЕ", в котором можно оставить анонимные сообщения о правонарушениях. Также на постоянной основе работают телефоны доверия: 8-7152-36-03-59 и 8-771-362-08-99.
03.02.2025, 11:38 10961
Совершенное 25 лет назад убийство раскрыли в Уральске
Фото: Polisia.kz
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Уральск. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Совершенное 25 лет назад в Уральске убийство раскрыли сотрудники Министерства внутренних дел при координации органов прокуратуры, сообщает Polisia.kz.
Трагедия произошла в декабре 2000 года. Двое местных жителей погибли от огнестрельных ранений. Мотивом двойного убийства стали финансовые разногласия. Долгое время преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия прямых улик. Однако благодаря скрупулезной работе следственно-оперативной группы удалось восстановить цепочку событий и выйти на подозреваемых", - рассказали в полиции.
адержаны двое подозреваемых - предполагаемый заказчик и исполнитель преступления.
Задержаны двое подозреваемых - предполагаемый заказчик и исполнитель преступления.
В ходе досудебного расследования добыты дополнительные доказательства, подтверждающие их причастность", - рассказал начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
Уголовное дело ведется по статье "Убийство двух и более лиц группой по предварительному сговору".
03.02.2025, 11:22 8701
В Казахстане изъяли свыше 1,5 тысячи боеприпасов с начала 2025 года
Проводятся следственно-оперативные мероприятия
Фото: gov.kz
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане изъяли из незаконного оборота свыше 1,5 тысячи боеприпасов с начала 2025 года, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.
Обнаружены и изъяты 8 автоматов Калашникова, 25 пистолетов, 23 ружья, 17 гранат, 1521 боеприпас различного калибра", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, установлено, что из указанного количества вооружения 4 единицы были похищены в период январских событий.
По данным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия", - добавили в КНБ.
Напомним, за два года в стране изъято более тысячи единиц оружия, в том числе 130 похищенных во время январских событий.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
03.02.2025, 11:12 13161
Руководителя финпирамиды QI-Trade Kazakhstan экстрадировали из Кыргызстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководителя финансовой пирамиды QI-Trade Kazakhstan экстрадировали из Кыргызстана в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан он выдан на время и после привлечения к уголовной ответственности и осуждения за создание и руководство финансовой пирамидой будет возвращен в Кыргызскую Республику", - проинформировали в пресс-службе.
В прокуратуре уточнили, что, будучи в розыске, подозреваемый совершил убийство на территории Кыргызстана, за что был осужден кыргызским судом.
Таким образом, фигуранта будет ожидать наказание за преступление, совершенное на территории Казахстана, после отбытия наказания на территории соседнего государства", - прояснили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что участники преступной группы в период с 2017 по 2020 годы организовали на территории Казахстана финансовую пирамиду QI-Trade и незаконно присвоили денежные средства свыше 4,7 тысячи вкладчиков на общую сумму около 15 млрд тенге.
Ранее из Польши в Казахстан экстрадирован один из руководителей финпирамиды QI-Trade Kazakhstan.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
01.02.2025, 21:03 91021
Инсценировавших вооруженный конфликт пранкеров задержали в Астане
Материалы дела направлены в суд
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Столичной полицией задержаны лица, которые, прикрываясь розыгрышом, грубо нарушили общественный порядок, сообщает Polisia.kz.
В лифтах жилых домов пранкеры инсценировали конфликт, сопровождавшийся демонстрацией предмета, похожего на оружие, что напугало случайных очевидцев.
В одном из видеороликов, распространенных в социальных сетях, нарушители имитировали словесную перепалку, переходящую в физическое противостояние. В ходе постановочной сцены один из участников достал предмет, имитирующий пистолет, и направил его в сторону находившихся в лифте людей.
Подобные действия могли привести к необратимым последствиям, включая панику, ухудшение самочувствия у граждан или агрессивную реакцию со стороны очевидцев", - пояснили в полиции.
По данному факту организатор задержан и доставлен в полицию. В отношении него возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства с водворением в комнату временного задержания.
Материалы дела направлены в суд.
01.02.2025, 14:59 100156
Осужденный Дикий Арман нанес себе увечья
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете уголовно-исполнительной системы сообщили, что осужденный Арман Джумагельдиев нанес себе незначительные увечья.
Данный осужденный причинил себе незначительные раны. Медицинская помощь оказана незамедлительно. Состояние здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении КУИС.
Ранее в Сети появилась информация, что осужденный Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, пытался вскрыть себе вены.
Напомним, лидер ОПГ Дикий Арман осужден на 20 лет лишения свободы по делу о январских событиях.
Он обвинялся по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. Ему также вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий.
01.02.2025, 13:17 104181
Краснокнижного капуцина изъяли в частном зоомагазине в Темиртау
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Темиртау. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские изъяли в частном зоомагазине Темиртау краснокнижное животное - бурого капуцина, возбуждено уголовное дело.
Сотрудники природоохранной полиции департамента полиции Карагандинской области получили тревожное сообщение о наличии в зоомагазине города Темиртау редкого животного, занесенного в Красную книгу. Совместно с представителями организации "Альянс зоощиты" в ходе проверки был найден бурый капуцин - вид примата, находящегося на грани исчезновения, которому строго запрещено находиться в частных коллекциях, сообщает Polisia.kz.
Владелец зоомагазина не смог предоставить документы на животное. По словам управляющего зоомагазином, капуцин был оставлен ему на передержку, но хозяин не оставил никаких подтверждающих документов.
В связи с фактом незаконного обращения с исчезающими видами возбуждено уголовное дело, начато следствие, чтобы установить, как этот редкий представитель фауны оказался в Казахстане.
Кроме того, в ходе проверки документации выявлен степной корсак без законных подтверждений. Владелец зоомагазина привлечен к административной ответственности.
31.01.2025, 20:08 131681
Атырауский облсуд пересмотрел приговор экс-гендиректору АНПЗ
Фото: kmg.kz
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Атырау. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауским облсудом пересмотрен приговор суда № 2 Атырау в отношении экс-генерального директора ТОО "АНПЗ" Мурата Досмуратова, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда экс-генеральный директор АНПЗ признан виновным по части 2 статьи 371 УК (Халатность, то есть ненадлежащее исполнение лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и на основании части 1 статьи 71 УК освобожден от уголовной ответственности ввиду истечения срока давности.
Судебная коллегия, выслушав стороны, изучив все материалы дела, пришла к выводу, что срок давности по этому делу не истек, поэтому изменила приговор суда первой инстанции, назначив подсудимому по части 2 статьи 371 УК штраф в размере 6,9 млн тенге (2000 МРП за 2023 год), в остальной части приговор суда оставлен без изменения.
Напомним, в ноябре 2024 года суд № 2 города Атырау взыскал 2 млрд тенге с бывшего генерального директора Атырауского нефтеперерабатывающего завода за ненадлежащее выполнение госфункций.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?