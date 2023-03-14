13.03.2023, 11:25 43801
В СПК "Шымкент" украли более 68 млн тенге при реализации социальной муки
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Шымкент. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте выявлен факт хищения денежных средств в особо крупном размере при реализации социально значимых товаров в виде 3000 тонн муки 1-го сорта, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
В отношении должностных лиц АО "СПК "Шымкент" зарегистрировано досудебное расследование (...) Сумма причиненного ущерба составила 68 млн 800 тысяч тенге", - говорится в сообщении ведомства.
Расследование продолжается.
Напомним, по итогам февраля мука за год подорожала на 40,2%.
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14.03.2023, 16:45 2236
Приставал к девочке в лифте: в Караганде возобновили дело о домогательстве
Фото: instagram/dinatansari
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Караганда. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Дело о домогательстве в лифте по отношению к 14-летней школьнице возобновили в Караганде.
По факту приставания к несовершеннолетней в лифте зарегистрировано уголовное дело по статье 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера) и статье 24 УК РК (Покушение на преступление), назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в ДП Карагандинской области.
Напомним, об инциденте, который произошел 2 марта в Карагандинской области, рассказала правозащитница Дина Тансари. Взрослый житель Туркестана сначала домогался 14-летней школьницы в лифте и не давал ей выйти, а затем пытался увести в свою квартиру.
Судья вынесла извращенцу приговор - 3 суток ареста по статье "Мелкое хулиганство". Однако мама школьницы не согласилась с приговором суда.
14.03.2023, 11:44 6941
Более пяти килограммов героина пытались провезти в Казахстан
Фото: КНБ РК
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Туркестан. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности пресечена попытка ввоза в Республику Казахстан крупной партии наркотических средств.
6 марта 2023 года в пункте пропуска "Жибек Жолы" на территории Сарыагашского района Туркестанской области пограничным нарядом остановлена автомашина под управлением иностранного гражданина. В ходе осмотра транспортного средства обнаружено около 14 кг наркотических средств и психотропных веществ, сокрытых в топливном баке. Из них: 5 кг 290 г героина, 792 г опия и 5 кг 335 г гашиша, а также 1 кг 962 г синтетических наркотиков", - рассказали в пресс-службе КНБ.
По данному факту материал досудебного расследования зарегистрирован в ЕРДР по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Напомним, четыре наркоконтрабандиста приговорены к длительным срокам заключения в Мангистауской области.
13.03.2023, 14:20 36956
Восемь подпольных интернет-казино обнаружили в Туркестанской области
Фото: Polisia.kz
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Туркестан. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Сарыагаше Туркестанской области задержаны организаторы незаконного игорного бизнеса.
Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области пресечены 8 фактов организации игорного бизнеса в Сарыагаше. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они установили 2 жителей Сарыагашского района, которые, несмотря на судимость за аналогичные преступления, повторно организовали незаконный игорный бизнес - электронное казино. По предварительным данным, ежемесячный доход от незаконной деятельности только одного заведения составлял свыше миллиона тенге", - сообщает Polisia.kz.
В игорных заведениях и по месту жительства организаторов изъяты аппаратно-программные комплексы, технические устройства, документы, денежные средства и другие вещественные доказательства.
Проводится досудебное расследование по статье 307 УК РК "Организация незаконного игорного бизнеса. В ходе следственных действий устанавливается вина иных лиц, причастных к совершению преступления. Все обстоятельства выясняются.
Ранее в Алматы задержали членов ОПГ, организовавших подпольное казино. Также организаторы незаконного игорного бизнеса осуждены в Шымкенте и Атырау.
Напомним, в Казахстане планируют внедрить контроль ставок в букмекерских конторах и на тотализаторах.
13.03.2023, 13:06 40281
Вооруженных рэкетиров задержали в Актау
Фото: Polisia.kz
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Актау. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Группу вооруженных преступников, подозреваемых в грабеже и вымогательстве, задержали в Актау.
Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области в Актау задержана автомашина Toyota Camry с 26-летним водителем и 27-летним пассажиром, подозреваемыми в вымогательстве. По словам потерпевшего, фигуранты в группе лиц несколько раз похищали его, избивая и угрожая применением огнестрельного оружия, требовали 500 тысяч тенге, а также отобрали автомобиль. В ходе обыска из автомобиля изъят боевой пистолет ПМ с патронами. В ходе обыска по временному месту жительства в квартире одного из подозреваемых обнаружены несколько боевых и травматических патронов", - сообщает Polisia.kz.
При обыске по двум другим адресам установлены остальные подозреваемые в вымогательстве в возрасте 25, 26 и 28 лет. По месту их пребывания полицейские изъяли еще один пистолет, два обреза и большое количество патронов к ним.
На одном из адресов также обнаружена автомашина Opel Vectra, которую задержанные силой отобрали у потерпевшего. По фактам вымогательства и хранения оружия проводится досудебное расследование", - рассказали в полиции.
Подозреваемые дали признательные показания. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий направленных на установление всех обстоятельств.
Напомним, ранее в Алматы задержали группу вымогателей, похитивших мужчину. Трое похитителей удерживали алматинца на съемной квартире и вымогали у него крупную сумму денег.
13.03.2023, 12:24 41471
Сразу на 18% за год выросло число уголовных правонарушений в сфере пожарной безопасности
Больше всего нарушений в секторе зарегистрировали в Северо-Казахстанской области
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-февраль текущего года в стране зарегистрировали 47 уголовных правонарушений в сфере пожарной безопасности - на 17,5% больше, чем в январе-феврале прошлого года.
За 2022 год количество правонарушений составляло 54, минус 23,9% за год. На фоне сокращения официальных показателей 2022 год отличался, как все помнят, большим числом пожаров в ряде регионов, причем мы говорим даже не про лесные пожары, а про случаи возгораний в городах, что вызвало серьезную негативную реакцию казахстанских СМИ и населения", - сообщает finprom.kz.
В текущем году в региональном разрезе больше всего нарушений в секторе зарегистрировали в Северо-Казахстанской области: 6 случаев против 5 годом ранее. Среди регионов-антилидеров также оказались Актюбинская область и Астана (по 5 случаев), Шымкент и Жетысуская область (по 4 случая). На эту пятерку пришлась половина всех правонарушений в соответствующем периоде.
Нарушения были зафиксированы в 17 из 20 регионов страны. Ни одного нарушения требований пожарной безопасности не выявили в Абайской, Костанайской и Улытауской областях.
Что же касается сегмента административных правонарушений в секторе, здесь по итогам января-декабря 2022 года количество нарушений правил пожарной безопасности (помимо техрегламентов) составило сразу 24,4 тысячи (плюс 26,2% за год). Еще 1,9 тысячи случаев составили нарушения правил пожарной безопасности на транспорте (рост сразу в 4,5 раза за год), 565 случаев пришлось на несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов, 525 случаев - на нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах", - уточнили аналитики.
Случаев повреждения и нарушения правил эксплуатации водохозяйственных сооружений, устройств и противопожарных систем водоснабжения было зафиксировано 372, нарушений при проведении аудита в области пожарной безопасности - 17, также был зарегистрирован 1 случай выпуска и реализации взрывопожароопасной и пожароопасной продукции, не отвечающей требованиям пожарной безопасности.
Напомним, в ВКО пожарные спасли более миллиона пчел.
13.03.2023, 11:43 43056
КНБ ликвидировал канал поставки оружия и поддельной валюты в Жамбылской области
Фото: КНБ РК
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Тараз. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Жамбылской области проведена спецоперация по пресечению канала незаконного оборота оружия и поддельной иностранной валюты, сообщает Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.
Задержан организатор преступной деятельности, наладивший законспирированный канал сбыта криминального оружия и фальшивых долларов США. Операции предшествовала длительная оперативная разработка, в ходе которой вскрыта и задокументирована устойчивая преступная схема поставок стрелкового оружия, боеприпасов, а также поддельных американских банкнот", - рассказали силовики.
Отмечается, что злоумышленник соблюдал повышенные меры конспирации, использовал современные технические средства связи, что усложняло изобличение действовавшей криминальной схемы.
Из незаконного оборота изъято 4 единицы оружия: автоматы Калашникова различных модификаций, незарегистрированные гладкоствольные ружья, более 450 боеприпасов и поддельные доллары США в особо крупном размере", - уточнили в КНБ.
Задержанный дал признательные показания, с санкции суда водворен в следственный изолятор сроком на 2 месяца.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Напомним, четыре наркоконтрабандиста приговорены к длительным срокам заключения в Мангистауской области.
12.03.2023, 16:23 83196
В Казахстане ужесточат ответственность за фиктивный техосмотр автомобилей
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В целях усиления ответственности за нарушения в сфере обязательного технического осмотра проводится работа по внесению поправок в Кодекс об административных правонарушениях, сообщил в своем ответе на депутатский запрос премьер-министр РК Алихан Смаилов.
По словам премьер-министра, предусмотрено усиление ответственности за проведение технического осмотра без автотранспортного средства с введением штрафа в отношении владельцев автотранспортных средств за прохождение фиктивного технического осмотра, а также введением штрафа в отношении оператора ЕИС "Техосмотр" за допущение фиктивного технического осмотра.
Ранее в МВД предложили ужесточить ответственность операторов СТО за фиктивные проверки автотранспорта.
По словам главы МВД, срок эксплуатации более 50% автомашин в стране превышает 20 лет. Соответственно, это приводит к их изношенности.
На этом фоне не обеспечивается должный контроль за техсостоянием автотранспорта. После снижения требований к открытию центров техосмотра распространилась практика выдачи фиктивных талонов о его прохождении.
12.03.2023, 13:05 87331
В Мангистауской области полицейские изъяли более 120 килограммов осетра
Фото: Polisia.kz
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Актау. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области сотрудники полиции изъяли 124 килограмма осетра, сообщает Polisia.kz
На 29-м километре трассы Актау - Форт-Шевченко сотрудники роты патрульной полиции ДП Мангистауской области совместно с природоохранной полицией остановили автомашину марки "Лада-2112". В ходе осмотра автотранспорта в багажнике выявлено 33 штуки незаконно выловленных осетровых рыб общим весом 124 килограмма", - проинформировали в полиции.
Задержан 26-летний подозреваемый гражданин. Изъятая рыба была передана в ТОО "Kazakh Osetr". Иная информация не разглашается в интересах следствия.
Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Тупкараганского района по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).
Ранее более 500 килограммов осетра изъяли у браконьеров в Атырау.
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