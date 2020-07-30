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В степи Мангистау обнаружено тело мужчины

29.07.2020, 20:12 8263
Актау. 29 июля. Kazakhstan Today - 28 июля, в 15.20, на пульт дежурного 102 поступило сообщение о том, что в 40 километрах от подземной мечети Бекет-Ата обнаружено тело мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает "Лада", на место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции Каракиянского района.
 
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование.
 
9 июня спасатели пляжа "Достар" в Актау извлекли из воды дрейфующее тело мужчины в 30-40 метрах от побережья. В начале мая в одном из районов Мангистауской области нашли тело новорожденного.
 

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