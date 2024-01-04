В Талдыкоргане задержали восьмерых участников массовой драки в кафе

Рассказать друзьям

Талдыкорган. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ночь с 29 на 30 декабря в одном из кафе Талдыкоргана произошла массовая драка. На сегодняшний день задержаны 8 участников, сообщили в департаменте полиции Жетысуской области.





Расследование драки в кафе Талдыкоргана, произошедшей с 29 на 30 декабря, проводится по статье УК РК "Хулиганство в группе лиц". Уголовное дело находится на особом контроле областного департамента полиции.





Изначально полиция задержала троих участников конфликта, 2 января задержаны еще пятеро.





В общей сложности задержаны и помещены под стражу 8 лиц. Тщательно изучаются роль и действия всех участников инцидента. В ходе расследования действиям каждого из них будет дана правовая оценка" - сообщил глава полиции области Жетісу Арман Саданов.



