03.01.2024, 16:15 18661
В Талдыкоргане задержали восьмерых участников массовой драки в кафе
Заведено уголовное дело по статье УК РК "Хулиганство в группе лиц"
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Талдыкорган. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ночь с 29 на 30 декабря в одном из кафе Талдыкоргана произошла массовая драка. На сегодняшний день задержаны 8 участников, сообщили в департаменте полиции Жетысуской области.
Расследование драки в кафе Талдыкоргана, произошедшей с 29 на 30 декабря, проводится по статье УК РК "Хулиганство в группе лиц". Уголовное дело находится на особом контроле областного департамента полиции.
Изначально полиция задержала троих участников конфликта, 2 января задержаны еще пятеро.
В общей сложности задержаны и помещены под стражу 8 лиц. Тщательно изучаются роль и действия всех участников инцидента. В ходе расследования действиям каждого из них будет дана правовая оценка" - сообщил глава полиции области Жетісу Арман Саданов.
Ранее сообщалось, что в Актобе в результате групповой драки двое подростков погибли от ножевых ранений.
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04.01.2024, 14:10 1206
Подозреваемый в пропаганде терроризма задержан в Карагандинской области
Задержанный пропагандировал терроризм на работе и в соцсетях
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Караганда. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - 3 января 2024 года Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержан житель Карагандинской области по подозрению в терроризме.
Как рассказали в КНБ, подозреваемый занимался пропагандой терроризма на работе и в соцсетях.
В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по статье 256 Уголовного кодекса РК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма)", - сказано в сообщении ведомства.
Иная информация не подлежит разглашению.
Ранее подозреваемые в пропаганде терроризма были задержаны в Абайской и Восточно-Казахстанской областях.
04.01.2024, 13:16 2326
Замакима Жетысуского района Алматы подозревают в получении взятки в 14 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Алматы. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместителя акима Жетысуского района города Алматы подозревают в получении взятки в размере 14 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан.
Проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима Жетысуского района. Он подозревается в получении взятки в размере 14 миллионов тенге от местных предпринимателей. Сумма предназначалась за содействие в заключении договоров государственных закупок, подписание актов выполненных работ и общее покровительство", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что с санкции следственного суда подозреваемый заключен под стражу.
Следствие продолжается", - добавили в Агентстве по противодействию коррупции.
Ранее сообщалось об окончании расследования в отношении должностных лиц управления образования Алматы.
04.01.2024, 12:25 2081
Свыше 30 международных каналов поставки наркотиков ликвидировал КНБ Казахстана
Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается более чем в 20 млрд тенге
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан в 2023 году ликвидированы 34 международных и 32 региональных канала поставок наркотиков, нейтрализована деятельность 36 подпольных нарколабораторий, сообщает пресс-служба КНБ.
Из незаконного оборота изъято более 3,6 тонн наркотических средств и психотропных веществ, 21,5 тонн сырья маковой соломы и около 75 тонн химических реагентов, используемых для изготовления синтетических наркотиков", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается более чем в 20 млрд тенге, а объем составляет порядка 17 млн разовых доз.
За совершение соответствующих преступлений осужден 101 человек, проводятся досудебные расследования в отношении еще 169 граждан республики и иностранцев. С компетентными органами иностранных государств также реализованы 32 совместные операции по пресечению каналов ввоза и транзита наркотиков через Казахстан", - добавили в КНБ.
Ранее две крупные нарколаборатории ликвидированы в Алматы.
04.01.2024, 10:34 5806
Прокуратура Алматы выявила хищение 43,8 млн тенге в аграрном университете
Выявлено хищение бюджетных средств путем фиктивного посева семян и обработки мест посева
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Алматы. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Алматы по результатам проверки Казахского национального аграрного исследовательского университета установлены факты хищения бюджетных средств путем фиктивного посева семян и обработки мест посева, сообщили в ведомстве.
Причиненный ущерб составляет 43,8 млн тенге, расследование проводится управлением досудебного расследования прокуратуры города Алматы", - проинформировали в прокуратуре Алматы.
По данным ведомства, в другом случае, установлены факты мошенничества при сдаче в аренду коммерческих помещений, принадлежащих университету, на сумму 7,9 млн тенге.
Отмечается, что досудебное расследование поручено управлению полиции Медеуского района.
Дополнено 04.01.2024, 14.40
Позже в КазНАИУ прокомментировали, что указанные факты хищения бюджетных средств в госзакупках были совершены в 2020 году.
Университетом в 2020 году заключены договора государственных закупок с ТОО "Ai-Tall" (по покупке селитры амиачной на сумму 5,8 млн тенге), ТОО "КемалханСтройЭлит" (по покупке и доставке аммофос на сумму 15,8 млн тенге) и ТОО "КазТрайдСнаб" (по покупке и доставке семян сахарной кукурузы на сумму 22 млн тенге). По вышеуказанным договорам установлены факты фиктивного составления акта подтверждения посева семян и обработки мест посева", - уточнили в пресс-службе вуза.
Согласно заключению ТОО "ДарМирАудит" работниками университета государству причинен ущерб в размере 43,8 млн тенге.
Вместе с тем, университет имеет ряд нежилых коммерческих помещений (магазины, столовые и др.) которые сдают в аренду индивидуальным предпринимателям с целью получения дохода.
В период с 2012 по 2022 годы ИП "Дана" последовательно арендовала коммерческие помещения (для магазина), при этом ежемесячная арендная плата передавалась бывшему работнику Университета наличными деньгами и мобильными переводами, однако на расчетный счет университета не вносилась", - рассказали в университете.
При этом в пресс-службе заверили, что новым руководством университета с 2023 года принимаются все необходимые меры по возврату незаконно выведенных активов, в том числе, общежитий и учебных аудиторий вуза.
03.01.2024, 17:56 17266
В розыск объявлен экс-директор "Алматыэлектротранс"
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Информация о розыске бывшего главы ТОО "Алматыэлектротранс" Берикхана Мурзакаримова появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов
56-летнего мужчину разыскивают уже восемь дней. Дело зарегистрировали 26 декабря в Алматы. Орган, ведущий розыск - Агентство по финмониторингу.
03.01.2024, 13:10 22586
В результате групповой драки в Актобе двое подростков погибли от ножевых ранений
Предварительно установлено, что поводом драки стал конфликт в Сети
Фото: Depositphotos
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Актобе. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В результате групповой драки в городе Актобе двое подростков погибли от ножевых ранений, сообщает пресс-служба департамента полиции Актюбинской области.
Ночью 3 января в городе Актобе произошла драка в результате которой 4 ее участника попали в медицинское учреждение с ножевыми ранениями. Спустя некоторое время двое парней 2006 года рождения скончались в реанимационном отделении", - проинформировали в полиции.
Предварительно установлено, что поводом драки стал конфликт в Сети, после чего они договорились встретиться и обсудить отношения.
Задержанные водворены в ИВС, по факту убийства проводится досудебное расследование", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае прошлого года в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
31.12.2023, 13:15 61061
Житель Тараза поджег новогоднюю елку в парке
Полицейские задержали 56-летнего подозреваемого
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Тараз. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 31 декабря, в 08.30 камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога новогодней елки, установленной на территории историко-культурного комплекса "Көне Тараз", сообщает пресс-служба МВД РК.
Полицейские задержали 56-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания, водворен в ИВС.
Начато досудебное расследование по статье 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).
29.12.2023, 17:26 94271
Более 20 лет лишения свободы получил насильник детей в Павлодарской области
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 29 декабря, в Павлодарской области на закрытом судебном разбирательстве рассмотрели уголовное дело в отношении А. по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней Б. и малолетней потерпевшей Ч., сообщает пресс-служба суда.
Поскольку дело рассмотрено на закрытом судебном заседании, обстоятельства дела не могут быть оглашены.
Прокурор просил назначить по совокупности преступлений окончательно 24 года лишения свободы. Подсудимый А. вину не признал, просил суд его оправдать.
Вина А. доказана показаниями потерпевших и свидетелей, проведенными по делу экспертизами и другими доказательствами.
Суд назначил А. окончательно по совокупности преступлений 22 года лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также А. пожизненно лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Ранее в Туркестанском областном суде вынесли приговор насильнику из Арыси.
В Северо-Казахстанской области вынесли приговор гражданину Узбекистана, который насиловал собственных детей.
В сентябре правительство Казахстана утвердило комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы.
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