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В Таразе полицейские задержали серийного автовора

02.09.2020, 20:32 5671
Тараз. 2 сентября. Kazakhstan Today - Сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Тараза по подозрению в совершении ряда автомобильных краж, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, в ходе доследственной проверки было установлено, что все кражи были совершены в ночное время из автомашин, припаркованных возле подъездов домов жителей. По предварительным данным, наживой злоумышленника были колеса, колпаки, автомагнитолы, а также содержимое бардачков. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 части 3 УК РК "Кража". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. 
 
В июле в Алматы в ходе спецоперации задержали группу воров, которая специализировалась на кражах боковых зеркал автомобиле.
 

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