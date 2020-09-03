В Таразе полицейские задержали серийного автовора

Тараз. 2 сентября. Kazakhstan Today - Сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Тараза по подозрению в совершении ряда автомобильных краж, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , в ходе доследственной проверки было установлено, что все кражи были совершены в ночное время из автомашин, припаркованных возле подъездов домов жителей. По предварительным данным, наживой злоумышленника были колеса, колпаки, автомагнитолы, а также содержимое бардачков.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 части 3 УК РК "Кража". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

В июле в Алматы в ходе спецоперации задержали группу воров, которая специализировалась на кражах боковых зеркал автомобиле.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства