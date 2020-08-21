В Таразе задержали подозреваемую в растрате денег воспитанников Алматинского областного детдома

Алматы. 20 августа. Kazakhstan Today - Полицейские сообщили о задержании социального педагога Алматинского детского дома №1 М. Мустафиной , передает Kazakhstan Today.

Женщину подозревают в растрате денег воспитанников, информирует Polisia.kz.

Специально созданной следственно-оперативной группой в городе Таразе была задержана 30-летняя гражданка М., являющаяся социальном педагогом детского дома Алматинской области. Задержанная оперативниками уже доставлена в Алматы", - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

Отмечается, что материалы уголовного дела по факту растраты вверенного имущества переданы в ДЭР по городу Алматы.

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