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В Таразе задержали подозреваемую в растрате денег воспитанников Алматинского областного детдома

20.08.2020, 16:29 5158
В Таразе задержали подозреваемую в растрате денег воспитанников Алматинского областного детдома
Алматы. 20 августа. Kazakhstan Today - Полицейские сообщили о задержании социального педагога Алматинского детского дома №1 М. Мустафиной, передает Kazakhstan Today.
 
Женщину подозревают в растрате денег воспитанников, информирует Polisia.kz. 
 

Специально созданной следственно-оперативной группой в городе Таразе была задержана 30-летняя гражданка М., являющаяся социальном педагогом детского дома Алматинской области. Задержанная оперативниками уже доставлена в Алматы", - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

 
Отмечается, что материалы уголовного дела по факту растраты вверенного имущества переданы в ДЭР по городу Алматы.
 

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