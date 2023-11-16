КНБ в трех городах Казахстана нейтрализовал ячейки радикальной религиозной группировки   

Поставщики привлечены к административной ответственности на сумму 25 млн тенге

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Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Алмалинского района установлен факт хищения бюджетных средств со стороны одного из поставщиков в рамках программы "Артспорт", - Прокуратурой Алмалинского района установлен факт хищения бюджетных средств со стороны одного из поставщиков в рамках программы "Артспорт", сообщили в прокуратуре Алматы.





Недоработка системы позволяла директору футбольного клуба вносить недостоверные сведения в акты выполненных работ", - сказано в сообщении ведомства.





По данному факту 30 мая прокуратурой района начато досудебное расследование в отношении директора клуба по факту хищения бюджетных средств. Приговором суда поставщик признана виновной в совершении преступления. Ей назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы.





В ведомстве также отметили, что параллельно была проведена проверка по вопросу соблюдения спортивными клубами и культурными кружками налогового законодательства.





Выяснилось, что отдельными поставщиками в период действия программы "Артспорт" не осуществлена постановка в качестве плательщиков налога НДС.





Прокуратурой в департамент государственных доходов внесен акт надзора, по результатам поставщики привлечены к административной ответственности на сумму 25 млн тенге. Штрафы оплачены", - заключили в прокуратуре.