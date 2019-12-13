В Туркестанской области районный судья подозревается в системном получении взяток от полицейских (ВИДЕО)

Туркестан. 12 декабря. Kazakhstan Today - В Туркестанской области судья административного суда Сарыагашского района подозревается в системном получении взяток от сотрудников миграционной полиции, передает Kazakhstan Today.

В рамках следствия проверяется причастность судьи к получению на системной основе взяток от сотрудников полиции Сарыагашского района за беспрепятственное рассмотрение административных материалов о нарушении миграционного законодательства иностранными гражданами", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.





В ведомстве уточнили, что факт взяточничества указанным судьей был пресечен сотрудниками Антикоррупционной службы Туркестанской области совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного суда РК. 11 декабря 2019 года получено согласие генерального прокурора на продолжение досудебного расследования в отношении судьи, обладающего привилегиями от уголовного преследования.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет принято судом.

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