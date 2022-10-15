В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревается экс-супруг

Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматы подтвердили распространяемую информацию о том, что по подозрению в убийстве женщины-юриста разыскивается ее бывший муж.
Департамент полиции города Алматы подтверждает, что по подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления разыскивается бывший супруг убитой - гражданин Н., 1974 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Создана специальная следственно-оперативная группа. Ход следствия находится на контроле руководства МВД РК и ДП города Алматы, информирует Polisia.kz.
Напомним, 8 октября около 23.00 в Алмалинском районе Алматы женщине 1980 года рождения были нанесены множественные ножевые ранения. Она была доставлена в ближайшую больницу города, где позже скончалась.