В Уральске прохожий обнаружил тело мужчины

Уральск. 15 сентября. Kazakhstan Today - На теле присутствовали явные признаки насильственной смерти, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает портал "Мой город", тело было обнаружено на пересечении улиц Чкалова и Политехническая.
Погибшим оказался 54-летний мужчина. Полицейские по горячим следам установили и задержали 38-летнего подозреваемого.
Уже начато досудебное расследование по статье 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
4 сентября пропавший без вести в Атырауской области фермер найден мертвым. Также 4 сентября жительница Костанайской области пошла за грибами и обнаружила в лесу тело односельчанина.
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