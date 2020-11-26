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В ВКО ликвидирована группа наркодиллеров

25.11.2020 10558
Усть-Каменогорск. 25 ноября. Kazakhstan Today - Деятельность преступной группы, занимавшейся сбытом психотропных веществ в особо крупных размерах через тайники-закладки, пресекли в Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.
 
Установлено, что в преступную наркогруппу входили 6 мужчин в возрасте от 19 до 26 лет, пишет YK-News.kz.
 

В тайниковых закладках, которые фигуранты успели разложить до момента задержания, полицейские изъяли свертки. В них находилось около 3 500 разовых доз синтетических психотропов", - прокомментировал начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

 
По информации полиции, примерная стоимость изъятых в общей сложности наркотических средств на "черном" рынке составляет более 35 миллионов тенге.
 
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
 

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