В ВКО местный житель получил 5 лет лишения свободы за нападение на полицейского

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 15 АПРЕЛЯ - В Восточно-Казахстанской области житель Глубоковского района получил 5 лет лишения свободы за применение насилия в отношении полицейского, передает KAZAKHSTAN TODAY.
34-летний житель Глубоковского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 380 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Применение насилия в отношении представителя власти)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области.
По данным департамента, 23 марта 2021 года 30-летний сотрудник полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей, прибыл на вызов для доставления мужчины на медицинское освидетельствование на предмет употребления алкогольных напитков.
Однако агрессивный "дебошир", будучи в состоянии алкогольного опьянения, отказался выполнять законные требования сотрудника полиции. Находясь в своем доме, мужчина вытащил металлический прут, которым умышленно со значительной силой нанес удар в область живота сотруднику полиции, причинив тем самым телесные повреждения и повредив форменное обмундирование. В ходе профессиональных действий полицейского злоумышленник был обезоружен и задержан. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет", - проинформировали в пресс-службе.
Как сообщили в департаменте полиции, за 3 месяца текущего года в производстве следственных подразделений ДП ВКО находилось 9 уголовных дел, возбужденных по факту оказания сопротивления полицейским (статья 380, 380-1 УК РК).