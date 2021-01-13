В ВКО пассажиры избили и похитили таксиста

Усть-Каменогорск. 12 января. Kazakhstan Today - Трое пассажиров такси избили и похитили водителя накануне Нового года в Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

В полицию обратилась жительница села Бестерек Уланского района. Она заявила, что неизвестные избили ее мужа и завладели его автомобилем Nissan Note.

По информации YK-News , трое парней заказали такси днем из села Меновное. Пассажиры попросили отвезти их за пределы города, на что таксист ответил, что междугородними перевозками не занимается, поэтому им нужно заказать междугороднее такси. Мужчины все же убедили таксиста изменить маршрут и направились в село Бестерек Уланского района.





На трассе Усть-Каменогорск - Самарское злоумышленники нанесли телесные повреждения водителю такси, пересадили на заднее сиденье автомобиля и похитили его. Однако потерпевшему удалось выпрыгнуть на ходу из машины, а затем позвонить супруге и сказать: "Меня похитили. Помоги!" Женщина сообщила об этом стражам порядка. Окровавленный мужчина пытался остановить попутные автомобили, однако многие проезжали мимо. И только водитель "Газели" остановился и спросил, чем может помочь, предполагая, что мужчине грозит опасность", - рассказали в пресс-службе департамента полиции ВКО.

Полиция задержала трех подозреваемых от 24 до 34 лет. Кроме того, недалеко от села Таргын был найден автомобиль пострадавшего.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 200, (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) пункту 1 части 2 статьи 125 (Похищение человека) Уголовного кодекса. Подозреваемые арестованы", - говорится в сообщении.





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