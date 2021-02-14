В ВКО трех полицейских приговорили к семи годам колонии за коррупцию

Усть-Каменогорск. 13 февраля. Kazakhstan Today - Суд приговорил инспекторов службы батальона патрульной полиции управления полиции города Усть-Каменогорска к 7,5 года лишения свободы за получение взятки от водителей, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в Антикоррупционной службе РК, осужденные в период с 20 по 26 июня 2020 года "путем обмана и злоупотреблением доверия совершили мошенничество и получали взятки от водителей транспортных средств за непривлечение к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения".

Осуждены инспекторы службы БПП УП Усть-Каменогорска Лукин Р.А., Саханов А.С. с назначением наказания сроком на 7 лет 6 месяцев лишения свободы, Кенжебаев Т.Ш. - со сроком на 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности", - проинформировали в ведомстве.





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