В Западном Казахстане пресечена попытка вывоза из страны 14,5 млн тенге

Фото: КГД МФ

УРАЛЬСК. 23 СЕНТЯБРЯ - Сотрудниками таможенного поста "Орал-ЦТО" департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области совместно с Пограничной службой КНБ РК в ходе осуществления контроля пассажиров, убывающих международным рейсом Уральск - Анталья, был задержан гражданин одной из стран Евразийского экономического союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В момент задержания были выявлены наличные денежные средства в сумме 14,5 млн тенге (около 30 тысяч долларов США). Нарушитель провозил данную сумму денег в полиэтиленовом пакете вместе с вещами", - рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК.

К нарушителю были применены меры административного взыскания в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В ведомсвте напомнили, что согласно нормам Таможенного кодекса ЕАЭС таможенному декларированию подлежат: наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Кроме этого, указом президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" запрещен вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза, а также золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KУMIS BARYS, выпускаемых Национальным Банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.



