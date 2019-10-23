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В Жамбылской области браконьеры подстрелили трех краснокнижных джейранов

22.10.2019, 17:57 10990
Тараз. 22 октября. Kazakhstan Today - В Мойынкумском районе Жамбылской области браконьеры подстрелили трех краснокнижных джейранов, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы областного департамента полиции, 21 октября в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер" сотрудники ведомства совместно с инспекторами "Охотзоопрома" за незаконный отстрел краснокнижных животных задержали двух человек. 
 
Мужчины охотились на мотоцикле Suzuki возле села Камкалы. Из гладкоствольного оружия им удалось подстрелить трех джейранов, уточнили в пресс-службе.
 

Задержанные 36- и 31-летний нарушители полностью признали свою вину. В данное время ведется досудебное расследование по части 4 статьи 337 УК РК (Незаконная охота с применением взрывчатых устройств или иных средств массового уничтожения животных, а равно с применением авиа-, авто-, мототранспортных средств, в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных)", - проинформировали в департаменте полиции.

 
Как сообщалось ранее, в Западном Казахстане браконьеры убили 25 сайгаков. Браконьер убил косулю на территории Иле-Алатауского нацпарка.
 

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