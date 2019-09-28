В Западном Казахстане браконьеры убили 25 сайгаков

Уральск. 27 сентября. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области задержали браконьеров, отстрелявших 25 сайгаков, передает Kazakhstan Today.





По информации телеканала КТК , животных, как обычно, убивали, чтобы спилить рога.





Автомобиль "Лада-Приора", замеченный в степи, отказался подчиниться инспекторам и попытался скрыться. При этом браконьеры на ходу избавлялись от улик, выбросив рога, оружие, патроны, нож и ручную пилу.





Нарушителей всё-таки задержали, ими оказались двое местных жителей. При них инспекторы обнаружили 17 рогов и 5 туш животных неподалеку, а спустя два дня еще 20 убитых сайгаков в том же районе. У всех были спилены рога, которые как раз и являются главной целью браконьеров из-за целебных свойств.





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