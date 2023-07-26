В Жамбылской области ликвидировали канал поставки "синтетики"   

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Тараз. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники УПН ДП Жамбылской области провели комплекс целевых оперативно-розыскных мероприятий. Спецоперация по ликвидации деятельности наркосбытчиков проводилась в течение двух месяцев, сообщает - Сотрудники УПН ДП Жамбылской области провели комплекс целевых оперативно-розыскных мероприятий. Спецоперация по ликвидации деятельности наркосбытчиков проводилась в течение двух месяцев, сообщает Polisia.kz





Полицейские установили четырех человек, которые занимались сбытом синтетических наркотиков и рекламой запрещенных веществ.





26-летний житель Тараза организовал канал поставки наркотиков из Алматы в Тараз. А 22-летний задержанный являлся администратором Telegram-канала и занимался вербовкой персонала для сети наркоторговли. Помимо этого, организовал канал сбыта "синтетики" в Атырау, Астане и Алматы. В преступной схеме также замешаны 19-летний юноша, занимавшийся силовым решением вопросов, и 23-летний курьер. Все они задержаны на окраине Тараза.





На месте изъято наркотическое вещество, которое, согласно результатам экспертизы, является мефедроном общим весом 608 граммов. В ходе обыска мефедрон обнаружен и у 22-летнего задержанного общим весом 33 грамма.





Задержанные водворены в ИВС Тараза. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК "Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере".







