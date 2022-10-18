В Жамбылской области пограничники задержали кыргызстанца с наркотиками

Тараз. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области пограничники задержали кыргызстанца, у которого обнаружили более 10 килограммов психотропных веществ, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности.
13 октября Пограничной службой КНБ на автомобильном пункте пропуска "Кордай" Жамбылской области пресечена попытка провоза контрабанды крупной партии наркотиков" - информирует КНБ.
Сообщается, что при проведении досмотра в транспортном средстве под управлением гражданина Кыргызской Республики обнаружено свыше 10 килограммов психотропного вещества.
По данному факту начато досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в Кокшетау у жителя Астаны изъяли свыше 250 закладок и пакет с мефедроном.
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Пьяный акмолинец "заминировал" жилой дом в Кокшетау
17.10.2022, 19:51 4916
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 17 октября на линию "102" центра оперативного управления УП Кокшетау поступило сообщение от неизвестного мужчины, который сообщил, что на территории жилого дома заложено взрывное устройство.
Район предполагаемого минирования был оцеплен, людей, находившихся в этой зоне, эвакуировали. В результате поисковых мероприятий специалисты - кинологи со служебными собаками и саперы-взрывотехники взрывное устройство не обнаружили, сообщает пресс-служба МВД РК.
Полицейские сразу же установили местного жителя, сообщившего о бомбе. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и таким образом решил обратить на себя внимание бывшей сожительницы, работающей в одном из магазинов по указанному адресу.
По данному факту полиция возбудила досудебное производство по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
В Жамбылской области ликвидировали ОПГ с крупной партией наркотиков и оружием
17.10.2022, 17:16 7766
Фото: Polisia.kz
Тараз. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области ликвидировали организованную преступную группу из 5 человек с крупной партией наркотиков, сообщает Polisia.kz.
С начала мая этого года ОПГ занималась заготовкой, транспортировкой и сбытом наркотических средств растительного происхождения (марихуана, гашиш) в другие регионы страны.
14 октября после проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий осуществлено одновременное задержание всех участников организованной преступной группы, также в ходе обысков изъяли крупную партию наркотиков общим весом свыше 100 кг, автомат АКСУ и более 30 патронов калибра 5,45 миллиметра", - сообщили в полиции.
В отношении членов данной ОПГ начаты досудебные расследования по части 3 статьи 297УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта) и статье 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).
В настоящее время все задержанные водворены в изолятор временного содержания.
Кроме того, 16 октября сотрудники полиции на территории областного центра обнаружили схрон оружия, где были изъяты автомат Калашникова, двуствольное охотничье ружье ТОЗ-63, обрез двуствольного ружья 16-го калибра ИЖ-58 и свыше 90 патронов калибра 5,45. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.
Всего с начала года в Жамбылской области из незаконного оборота изъято 605 единиц огнестрельного оружия, из них 376 - похищенные из объектов ОВД, еще 229 относятся к иному криминальному оружию. Изъято 130 автоматов, 219 различных пистолетов (в том числе 60 ПМ), 7 гранатометов, 1 пулемет, 58 нарезных и 190 гладкоствольные ружей, 154 гранаты и 22 990 боеприпасов.
Ранее сообщалось, что в столице задержаны трое вооруженных членов ОПГ.
Житель Туркестанской области получил 9 лет тюрьмы за убийство знакомого во время пьяной ссоры
17.10.2022, 12:26 9561
Фото: Depositphotos
Туркестан. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - К 9 годам лишения свободы приговорили 35-летнего жителя Туркестанской области, который до смерти избил знакомого во время распития алкоголя, сообщили в департаменте полиции региона.
В мае 2022 года в управление полиции города Туркестан поступило сообщение от одного из жителей о том, что в доме его соседа происходит ссора. Получив сообщение, полицейские оперативно выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств.
При входе в дом, где произошла ссора, полицейские обнаружили тело мужчины средних лет.
При проверке полицейские установили и доставили в управление полиции подозреваемого в смерти человека. Во время допроса подозреваемого установлено, что он вместе со знакомым употреблял спиртные напитки. В результате совместного распития алкоголя между ними произошла ссора. В результате один из них несколько раз ударил другого и нанес травмы. После чего потерпевшей упал без сознания и скончался на месте происшествия", - рассказали в пресс-службе ДП Туркестанской области.
В отношении задержанного провели досудебное расследование по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", а преступление было полностью доказано. Собранные материалы с обвинительным актом направили в суд.
В итоге суд признал 35-летнего подсудимого виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы.
Двадцать вагонов с ГСМ пытались незаконно вывезти из Казахстана
15.10.2022, 12:56 26876
Фото: Telegram/КНБ РК
Уральск. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пограничной службой Комитета национальной безопасности РК на железнодорожном пункте пропуска "Жайык" Западно-Казахстанской области предотвращен незаконный вывоз нефтепродуктов с территории Казахстана, сообщает пресс-служба КНБ.
Транспортировка 20 железнодорожных цистерн с топливом осуществлялась грузовыми железнодорожными составами под видом растворителя битумных лаков уайт-спирита", - говорится в сообщении.
Задержанный груз по компетенции передан в департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области для принятия процессуального решения.
Пограничная служба напоминает о действующих в Казахстане временных ограничениях на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.
Около двух тонн рыбы изъяли у браконьеров в Атырауской области
15.10.2022, 09:55 28986
Фото: Polisia.kz
Атырау. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области полицейские изъяли у браконьеров около 2 тонн незаконно добытой рыбы, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники отдела по противодействию преступным посягательствам на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области и Курмангазинского РОП у берега реки Шарон остановили 2 лодки под управлением жителей района 31 и 48 лет. При проверке было изъято свыше 1 тонны рыбы частиковых видов (сазан, судак)", - сообщили в полиции.
Также на берегу реки Шора в Курмангазинском районе стражи порядка остановили лодку под управлением жителей района. При досмотре изъято 300 килограммов рыбы частиковых пород (сазан, судак).
По обоим фактам проводится досудебное расследование по статье 335, часть 3, УК РК (Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений). Браконьерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
Извращенца, пристававшего к девочке в Актау, отпустили
14.10.2022, 20:53 38086
Фото: Depositphotos
Актау. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По словам матери пострадавшей девочки, подозреваемого в домогательстве к ее дочке отпустили, им оказался школьник, который учится в той же школе, где и восьмилетняя девочка.
На момент его действий в отношении девочки ему было 17 лет. На днях подозреваемому исполнилось 18, сообщает "Лада".
Мама и бабушка подозреваемого приходили домой к пострадавшей стороне.
Они обвиняют мою дочь. Говорят, что из-за моей восьмилетней дочери могут посадить их сына. Они считают, что их парень ничего не сделал, а просто стряхнул пыль с юбки моей дочери. Заявляют мне, что дадут пять тысяч тенге на психолога для моего ребенка", - рассказала мать школьницы.
Администрация школы в свою очередь перевела подозреваемого в домогательствах к ребенку в другое учебное заведение.
По словам женщины, подозреваемого отпустили в первый же день задержания, объясняя это тем, что ему еще не было 18 лет.
Следователи говорят, что действуют в рамках закона, но на деле ничего не происходит. Его допросили, есть доказательства, есть видео, но никто ничего не делает! Почему его защищают, а не мою пострадавшую дочь? Меня все органы не слышат. Все педофилы и насильники не становятся жестокими в один момент. Они начинают чувствовать безнаказанность и безразличие общества, начинают пользоваться этим. Жалко детей наших, которые не защищены законом", - жалуется мама девочки.
Ранее в социальной сети появилось видео домогательства маньяка по отношению к восьмилетней девочке. В полиции региона сообщили, что подозреваемый задержан. Мать пострадавшей девочки в социальных сетях рассказала, что инцидент произошел 28 сентября в 17.30 в Актау.
В Алматы осужденный сбежал из СИЗО
14.10.2022, 19:31 39821
Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 14 октября осужденный совершил побег из следственного изолятора в Алматы, сообщает пресс-служба КУИС.
В настоящий момент сотрудники ДУИС и ДП региона организовали оперативно-розыскные мероприятия для задержания сбежавшего.
По данному факту департаментом полиции Алматы проводится досудебное расследование (по статье 426 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи"). В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РК подробности расследования и иные сведения не подлежат разглашению.
Кроме того, департаментом уголовно-исполнительной системы по Алматы начата служебная проверка.
В Кокшетау у жителя Астаны изъяли свыше 250 закладок и пакет с мефедроном
14.10.2022, 18:51 37921
Фото: Polisia.kz
Кокшетау. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 250 закладок и пакет с мефедроном изъяли полицейские в Кокшетау у жителя столицы.
Закладчика задержали с поличным во время поставки очередной партии "синтетики" в город, сообщает Polisia.kz.
По имеющейся оперативной информации сотрудников управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области, 30-летний астанчанин занимается поставкой и сбытом синтетических наркотиков в крупных районах столицы, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях.
12 октября акмолинские наркополицейские при содействии сотрудников спецподразделений на въезде в Кокшетау, вблизи мотеля "Кулагер", остановили автомашину под управлением 30-летнего мужчины.
В ходе несанкционированного обыска автомашины из-под капота были изъяты: один большой полиэтиленовый сверток, обмотанный прозрачным скотчем, с содержимым веществом бежевого цвета порошкообразной консистенции со специфическим запахом (предположительно, около 200 граммов психотропного вещества "мефедрон"), а также 256 маленьких "закладок", обмотанных изолентой черного цвета, с порошкообразным веществом красного и бежевого цвета (весом около 150 граммов).
Кроме того, изъяты два мобильных телефона, посредством которых производилась фиксация закладок.
В настоящее время оперативниками проводятся мероприятия по установлению канала приобретения наркотиков.
Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?