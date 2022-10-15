В Кокшетау у жителя Астаны изъяли свыше 250 закладок и пакет с мефедроном

Фото: Polisia.kz

Кокшетау. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 250 закладок и пакет с мефедроном изъяли полицейские в Кокшетау у жителя столицы.

Закладчика задержали с поличным во время поставки очередной партии "синтетики" в город, сообщает Polisia.kz

По имеющейся оперативной информации сотрудников управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области, 30-летний астанчанин занимается поставкой и сбытом синтетических наркотиков в крупных районах столицы, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях.

12 октября акмолинские наркополицейские при содействии сотрудников спецподразделений на въезде в Кокшетау, вблизи мотеля "Кулагер", остановили автомашину под управлением 30-летнего мужчины.

В ходе несанкционированного обыска автомашины из-под капота были изъяты: один большой полиэтиленовый сверток, обмотанный прозрачным скотчем, с содержимым веществом бежевого цвета порошкообразной консистенции со специфическим запахом (предположительно, около 200 граммов психотропного вещества "мефедрон"), а также 256 маленьких "закладок", обмотанных изолентой черного цвета, с порошкообразным веществом красного и бежевого цвета (весом около 150 граммов).

Кроме того, изъяты два мобильных телефона, посредством которых производилась фиксация закладок.

В настоящее время оперативниками проводятся мероприятия по установлению канала приобретения наркотиков.