В Жамбылской области у призера Олимпийских игр украли 26 лошадей

Тараз. 22 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанский борец вольного стиля, призер Олимпийских игр в Лондоне, чемпион Азии, чемпион и призер международных турниров Акжурек Танатаров обратился в полицию с заявлением о краже неизвестными лицами 26 лошадей с пастбища Т. Рыскуловского района, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , по данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 188-1 УК РК (Скотокрадство). В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими Т. Рыскуловского района был задержан 31-летний житель села Жарлысу, ранее дважды судимый за скотокрадство. Лошади возвращены хозяину.

Акжурек Танатаров поблагодарил полицейских Жамбылской области за оперативное раскрытие кражи.

В июне этого года в Туркестанской области полицейские ликвидировали группу скотокрадов, похитивших лошадей на сумму более 150 миллионов тенге.

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