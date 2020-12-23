Система Orphus

В Жамбылской области у призера Олимпийских игр украли 26 лошадей

22.12.2020 8128
Тараз. 22 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанский борец вольного стиля, призер Олимпийских игр в Лондоне, чемпион Азии, чемпион и призер международных турниров Акжурек Танатаров обратился в полицию с заявлением о краже неизвестными лицами 26 лошадей с пастбища Т. Рыскуловского района, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, по данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 188-1 УК РК (Скотокрадство). В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими Т. Рыскуловского района был задержан 31-летний житель села Жарлысу, ранее дважды судимый за скотокрадство. Лошади возвращены хозяину.
 
Акжурек Танатаров поблагодарил полицейских Жамбылской области за оперативное раскрытие кражи. 
 
В июне этого года в Туркестанской области полицейские ликвидировали группу скотокрадов, похитивших лошадей на сумму более 150 миллионов тенге.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая