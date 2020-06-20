В Туркестанской области ликвидировали группу скотокрадов, похитивших лошадей на сумму более 150 млн тенге

Туркестан. 19 июня. Kazakhstan Today - В Туркестанской области ликвидировали преступную группу скотокрадов, похитивших лошадей на сумму более 150 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Оперативники криминальной полиции департамента полиции Туркестанской области ликвидировали преступную группу скотокрадов, долгое время орудовавшую на территории трех районов Туркестанской области. Ими было похищено свыше 300 голов лошадей, сообщает Polisia.kz .





В полицию обратились десятки сельчан с заявлениями о том, что неизвестные лица угоняют их скот с вольных пастбищ. Один из потерпевших сообщил полицейским, что с прошлого года скотокрады похитили у него 25 лошадей на сумму свыше 12 миллионов тенге. Данные факты зарегистрировали в ЕРДР Казыгуртского РОП по двум статьям УК РК: 188 (Кража) и 188-1 (Скотокрадство).

С целью задержания барымтачей в ДП Туркестанской области создали специальную следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников криминальной полиции, следствия и местной полицейской службы. Стражи порядка прочесали все близлежащие территории, проверили места реализации и забоя домашнего скота, а также дальние хозподворья и пастбища. На основе собранной информации, оперативники выдвинули версию, что все кражи скота могла совершать одна и та же преступная группа", - отметил заместитель начальника ДП Туркестанской области Курманбек Сахов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали двух подозреваемых, жителей Казыгуртского района, один из которых ранее неоднократно судим. В ходе расследования оперативники также вышли на след остальных соучастников, среди которых оказались скупщики краденого. Как выяснилось, барымтачи похищали с пастбищ лошадей, которых прятали на хозподворьях, затем меняли им бирки и сбывали скот на рынках или реализовывали на мясо.

Следствием установлена причастность преступной группы к 14 фактам скотокрадства, совершенных ими в течение полутора лет: 7 фактов в Казыгуртском, 5 в Сарыагашском и 2 факта в Толебийском районах. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила более 150 миллионов тенге. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли свыше 70 голов лошадей и вернули законным владельцам. Также в доме одного из подозреваемых изъяты 2 единицы огнестрельного оружия и 8 кустов конопли.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по трем статьям УК РК: 188 (Кража), 287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и 300 (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества). Двое подозреваемых арестованы, один выпущен под залог и 2 находятся под подпиской.

В данное время ведется следствие и выясняется причастность скотокрадов к другим аналогичным преступлениям. Уголовное дело находится в производстве следственного управления ДП Туркестанской области. Дело находится на особом контроле начальника областного департамента полиции", - резюмировал Сахов.

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