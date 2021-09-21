В Жезказгане подросток украл оружие из ТРЦ

ЖЕЗКАЗГАН. 20 СЕНТЯБРЯ - 14 сентября в управление полиции Жезказгана Карагандинской области администратор одного из развлекательных центров обратился с заявлением о краже трех единиц воздушно-газового оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сумма ущерба составила 120 тысяч тенге. Выяснилось, что оружие хранилось в контейнере, находившемся на территории центра, сообщает Polisia.kz

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 16-летнего подростка, который дал признательные показания. Все похищенное оружие изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК (Кража). Ведется расследование.





Напомним , 20 сентября шесть человек погибли в результате стрельбы в Пермском государственном университете. 24 человека получили травмы и ранения, семеро из них - в тяжелом состоянии. Нападавшим оказался студент этого же вуза Тимур Бекмансуров.

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