20.02.2024, 14:47 34311
В ЗКО украли более 50 млн тенге, выделенных для людей с инвалидностью
Факт установили в ходе проверки оказания услуг по перевозке автомобильным транспортом лиц с ограниченными возможностями
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Уральск. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники прокуратуры в Западно-Казахстанской области выявили растрату более 50 миллионов тенге из бюджета, выделенных в рамках государственного социального заказа, сообщает областная прокуратура.
Факт установили в ходе проверки оказания услуг по перевозке автомобильным транспортом лиц с ограниченными возможностями. Поставщиком, оказывающим услуги по перевозке лиц с инвалидностью, предоставлялись фиктивные акты оказанных услуг путем завышения количества часов и услугополучателей, тем самым приводя к необоснованной оплате бюджетных средств", - пояснили в ведомстве.
Материал передан в департамент экономических расследований по ЗКО для принятия процессуального решения по статье УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества группой лиц по предварительному сговору".
Ранее сообщалось, что в области Ұлытау глава социального центра воровала пенсии и пособия у стариков, а в В Северном Казахстане с родителей детей-инвалидов незаконно взимали налоги.
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21.02.2024, 09:55 3966
В Актау хакера приговорили к трем годам лишения свободы за взлом государственных информсистем
Факт незаконного получения персональных данных казахстанцев полностью доказан
Фото: vietnews.ru
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Актау. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актау хакера приговорили к трем годам лишения свободы за взлом государственных информационных систем, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.
Вступил в законную силу приговор суда Актау в отношении гражданина Казахстана, который признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 147 (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите), частью 2 статьи 205 (Неправомерный доступ к информации, в информационную систему или сеть телекоммуникаций) и пунктом 1 части 2 статьи 208 Уголовного кодекса (Неправомерное завладение информацией)", - проинформировали в пресс-службе.
Следствием установлено, что осужденный осуществлял неправомерный доступ к государственным информационным системам.
Факт незаконного получения фигурантом персональных данных граждан РК для дальнейшей их передачи третьим лицам за денежное вознаграждение полностью доказан", - добавили в КНБ.
Ранее сообщалось, что государственный центр информационной безопасности планируют создать в Казахстане.
21.02.2024, 08:51 5641
МВД пресекло деятельность транснациональной ОПГ по производству и распространению наркотиков
Фото: Polisia.kz
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел РК ликвидирован канал производства и распространения синтетических наркотиков транснациональной организованной преступной группой, сообщает Polisia.kz.
В отношении трех иностранцев полицией возбуждены уголовные дела за создание, руководство и участие в транснациональной организованной группе. Подозреваемых задержали в частном доме на окраине Ерейментау Акмолинской области, где они изготавливали и хранили аналоги психотропных веществ.
Между членами группы четко были распределены роли, задачи и конкретные действия каждого участника. В нарколаборатории были установлены современные системы охлаждения, вентиляции, а также оборудование для производства "синтетики". Наркотики изготавливались в условиях строгой конспирации. Участники вводили в заблуждение соседей, практиковали выход из дома только при крайней необходимости. По периметру участка дома были установлены камеры видеонаблюдения с выводом на Wi-Fi организатора. Кроме того, был приобретен гараж для хранения сырья и готовых наркотиков, а также автомобиль. Все приобретенное имущество было оплачено по "серым" схемам и не было зарегистрировано на покупателя-иностранца", - сообщил начальник департамента имиджевой работы и внутренних коммуникаций МВД Шынгыс Алекешев.
При обыске было изъято более 12 килограммов мефедрона и свыше 17 килограммов прекурсоров.
20.02.2024, 20:41 23056
Нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области
Фото: Polisia.kz
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Конаев. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 февраля сотрудники УПН ДП Алматинской области совместно с сотрудниками УП Илийского района на территории села Косозен обнаружили нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков, сообщает Polisia.kz.
Начато досудебное расследование по незаконному изготовлению наркотических средств. Во время спецоперации задержан 33-летний местный житель. Он водворен в ИВС районной полиции.
В результате обыска жилого помещения и пристроек изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. Экспертиза показала, что изъятое вещество является мефедроном общим весом 3 килограмма 840 граммов.
Полицейские не допустили распространения 1500 разовых доз наркотика, стоимость которых на черном рынке составила бы около 100 млн тенге.
Ранее в Караганде ликвидировали нарколабораторию. В ходе обысков изъято более 1,5 кг психотропных веществ.
20.02.2024, 16:00 32246
Толкнувшую сожителя под колеса фуры в Алматинской области женщину приговорили к 10 годам колонии
Фото: Depositphotos
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Конаев. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка, убившая сожителя, толкнув его под колеса фуры в октябре прошлого года, получила 10 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе суда Алматинской области.
Согласно материалам суда, в октябре 2023 года между подсудимой и ее сожителем возник конфликт в момент, когда они находились на обочине трассы в Алматинской области. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемая толкнула мужчину под колеса грузовой автомашины.
От полученных травм он скончался на месте.
Подсудимая признана виновной в умышленном убийстве, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в Шымкенте задержали подозреваемую в убийстве собственных детей.
20.02.2024, 10:18 42991
Поддельные доллары пытался реализовать гражданин Казахстана в одном из кафе Шымкента
Он задержан с поличным при сбыте поддельных денежных средств в сумме 1900 долларов
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Шымкент. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Поддельные доллары пытался реализовать гражданин Казахстана в одном из кафе Шымкента. Уголовное дело по данному факту расследовано городским департаментом АФМ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Указанный гражданин задержан с поличным при реализации поддельных денежных средств в сумме 1900 долларов банкнотами номиналом 100 долларов США. По данному факту проведено досудебное расследование, по результатам которого судом лицо признано виновным, он приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы", - говорится в сообщении АФМ.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан проявлять осторожность и внимательно пересчитывать наличность.
В случае обнаружения фальшивых денег главное - не пытаться сбыть подделку. Желание вернуть свои средства может обернуться уголовной ответственностью по статье 231 УК РК. Если фальшивая банкнота обнаружена, следует немедленно обратиться по телефонам доверия АФМ РК 8 (7172) 70-84-78", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о задержании в Кыргызстане двух казахстанцев за сбыт фальшивых долларов.
20.02.2024, 09:23 44116
Три тонны рыбы и оружие изъяли у группы браконьеров в Алматинской области
Фото: скриншот из видео
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Конаев. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Алматинской области на территории искусственного озера-отстойника Сорбулак в Илийском районе пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным ловом рыбы. Об этом сообщил начальник ДП региона Бауржан Аленов на своей странице в Facebook.
По данным полиции, одиннадцать человек в возрасте от 21 до 45 лет занимались незаконным ловом рыбных ресурсов с применением запрещенных сетей.
У браконьеров изъято около трех тонн рыбы "сазан", плавсредства, разные орудия браконьерского лова, а также изъяты различные виды огнестрельного оружия и боеприпасов. Данный факт зарегистрирован по признакам уголовного правонарушения в виде незаконной добычи рыбных ресурсов, а также по факту незаконного хранения огнестрельного оружия. Основные фигуранты дела водворены в ИВС", - сообщил Аленов.
Он отметил, что добыча рыбных ресурсов имела организованный характер и улов на постоянной основе реализовывался в разные регионы страны.
Только по изъятой рыбе установлено, что государству был нанесен материальный ущерб на сумму более 17 млн тенге. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования дела, а также дополнительные мероприятия с проверкой их на причастность к другим аналогичным преступлениям", - добавил Аленов.
Ранее сообщалось, что браконьера задержали за охоту на дикого кабана в Абайской области.
19.02.2024, 21:29 66231
Сельского акима арестовали за езду в пьяном виде в Акмолинской области
Чиновник лишен права управления авто на 7 лет
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Кокшетау. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении акима Викторовского сельского округа Р. за управление автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба Зерендинского районного суда.
В суде Р. вину признал. Его вина также подтверждена протоколом об административном правонарушении; заключением медицинского освидетельствования, которое установило алкогольное опьянение легкой степени; объяснением самого Р. и признанием.
Постановлением суда на Р. наложено административное взыскание в виде ареста на 15 суток. Также он лишен права управления авто на 7 лет.
Постановление не вступило в законную силу.
19.02.2024, 19:29 69491
В Актобе глав крестьянских хозяйств подозревают в мошенничестве
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Актюбинской области совместно c департаментом экономических расследований по региону по результатам проверки соблюдения законности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных программ в сфере агропромышленного комплекса, выявлены факты нецелевого расходования кредитных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Актюбинский филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" по государственным программам "Сыбага" и "Агробизнес" предоставил крестьянским хозяйствам кредитные средства для приобретения сельскохозяйственных животных.
Однако тремя хозяйствами крупный рогатый скот не приобретался, а кредитные средства на общую сумму 189,5 млн тенге были потрачены на другие цели.
В связи с наличием признаков уголовного правонарушения материалы направлены в ДЭР. По ним начато досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество), в настоящее время по результатам расследования в суд направлено одно уголовное дело, по двум делам проводится расследование.
Ранее более 200 миллионов тенге похитили "мнимые садоводы" в Жамбылской области. Деньги опытному хозяйству выделили на посадку яблонь.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?