В ЗКО замруководителя управления ЖКХ подозревается в хищении бюджетных средств

Уральск. 7 августа. Kazakhstan Today - Заместитель руководителя государственного учреждения "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" подозревается в хищении более 50 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Антикоррупционной службы по Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование по факту хищения в особо крупных размерах в отношении заместителя руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО", который в период с августа по декабрь 2019 года в группе лиц из подрядной организации совершил хищение бюджетных средств в особо крупном размере - на сумму свыше 50 млн тенге", - сообщили в Антикоррупционной службе РК.

Данные средства были выделены на текущий ремонт и восстановление 46 жилых домов после чрезвычайной ситуации в городе Арыси Туркестанской области.

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