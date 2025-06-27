26.06.2025, 13:46 22901
Вейпы на 100 млн тенге изъяли в Экибастузе
Запрещенную продукцию продавали через Telegram-канал, в том числе несовершеннолетним
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Экибастуз. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ Павлодарской области пресек деятельность группы, занимавшейся незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них в Экибастузе.
Реализация запрещенной продукции осуществлялась через канал в мессенджере Telegram VAPE SHOP MAXI MALL с последующей курьерской доставкой", - рассказали в АФМ.
Изъято более 5600 вейпов и их комплектующих, доход от реализации которых мог превысить 100 млн тенге.
Также выявлены склад и точки сбыта.
В АФМ подчеркнули, что продукция активно распространялась среди несовершеннолетних, включая школьников.
Организаторы незаконного бизнеса сознательно поставляли электронные сигареты подросткам, подвергая их здоровье серьезной опасности", - сообщили в агентстве.
Всего с начала года АФМ выявило 32 факта незаконного оборота вейпов. Изъято и уничтожено свыше 440 тысяч единиц продукции.
В ведомстве добавили, что употребление вейпов представляет серьезную опасность для их здоровья, так как содержащиеся в них вещества негативно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повышая риск инсульта, инфаркта и других заболеваний.
Ранее в Павлодарской области ликвидировали ОПГ, занимавшуюся незаконной продажей вейпов. Изъято более 155 тысяч единиц незаконной продукции.
Напомним, с 20 июня 2024 года в Казахстане запретили продажу и распространение вейпов. До введения запрета за 2 года оборот вейпов вырос в 300 раз.
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27.06.2025, 09:42 3446
Свыше 700 тонн цветного металла пытались вывезти за границу в области Жетысу
Фото: Кадр из видео
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Талдыкорган. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вывоз 700 тонн цветных металлов пресекли в области Жетысу.
Пресечена незаконная деятельность компании, которая, не имея разрешительных документов, организовала незаконный прием и переработку цветного металла и путем внесения недостоверных сведений в сопроводительные документы неоднократно пыталась вывезти его за пределы страны", - сообщает Polisia.kz.
В МВД напомнили, что в Казахстане действует мораторий на экспорт некоторых видов металлолома.
В ходе обыска на территории предприятия изъято свыше 600 тонн переплавленного свинца и более 100 тонн алюминия в виде заготовок, подготовленных к отправке за рубеж, а также лом цветного металла.
Ликвидированы подпольный цех по переплавке металла и лаборатория для проведения предварительного анализа его содержания. Кроме того, на объекте задержаны незаконные трудовые мигранты, которые привлекаются к установленной законом ответственности. Проводится досудебное расследование, устанавливаются конечные бенефициары криминальной схемы", - уточнили в полиции.
Ранее в Жамбылской области на месторождении "Ақбақай" раскрыли деятельность преступной группировки, в которую входили местные жители, сотрудники золотодобывающего комбината и службы безопасности. Они незаконно добывали, перерабатывали и вывозили золотосодержащее сырье.
25.06.2025, 17:27 52036
Двоим казахстанцам грозит смертная казнь за незаконный оборот наркотиков в Индонезии
Фото: Кадр из видео AP
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Джакарта. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Индонезии задержали семерых иностранцев, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, двое из них являются гражданами Казахстана, сообщает The Associated Press.
В ходе антинаркотической операции с апреля по июнь в 20 провинциях власти арестовали 285 человек и изъяли более 0,68 тонны кристаллического метамфетамина, марихуаны, экстази, ТГК, гашиша и амфетаминов, добавив, что это помогло предотвратить их попадание в руки более 1,3 миллиона человек. Наркосиндикаты использовали различные методы для распространения наркотиков среди потребителей наземным и морским транспортом или почтовыми службами. Среди семерых арестованных иностранных граждан были американец, два казахстанца, два малайзийца, индиец и австралиец", - цитирует издание
Отмечается, что Индонезия является крупным центром незаконного оборота наркотиков в Юго-Восточной Азии, несмотря на строгие законы о наркотиках - осужденных контрабандистов иногда расстреливают.
25.06.2025, 16:46 54476
Житель Петропавловска потерял 19 млн тенге на фальшивых инвестициях
Фото: Polisia.kz
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Петропавловск. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске мужчина перечислил 19 миллионов тенге на "биржевые игры", став жертвой интернет-мошенников, сообщает Polisia.kz.
В соцсетях часто появляются объявления о легком заработке. Злоумышленники звонят жертвам на WhatsApp, представляясь сотрудниками инвестиционных или консультационных компаний. Они предлагают вложить деньги в якобы перспективные биржевые сделки. Жертвы мошенников создают аккаунт на сайте, где видят личный кабинет с растущими доходами. Эти цифры обманчивы, но азарт толкает людей вкладывать крупные суммы. Они берут кредиты и занимают деньги у знакомых. В Петропавловске мужчина перечислил 19 миллионов тенге на "биржевые игры". Сумма в долларах росла, но, когда он захотел вывести "доход", мошенники перестали выходить на связь", - проинформировали в полиции.
По данным портала, за пять месяцев жертвами киберпреступников в Северном Казахстане стали 27 человек. Полиция призывает пользователей интернета и соцсетей быть осторожными и не верить заманчивым предложениям о быстром заработке.
Ранее полиция Алматы сообщила об участившихся случаях мошенничества в сфере логистики и транспортировки товаров.
24.06.2025, 18:03 85086
В Карагандинской области возбудили уголовное дело по факту живодерства
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Темиртау. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после распространившегося в Сети видео, на котором живодер душит щенка, сообщили в департаменте полиции Карагандинской области
В результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 68-летний житель города Темиртау. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам жестокого обращения с животными", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что в настоящее время ведется досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Сети распространилось видео, на котором живодер пытается задушить щека. Жестокому убийству помешал прохожий.
24.06.2025, 15:30 89066
В одном из подъездов Атырау жестоко избили девушку
Фото: Depositphotos
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Атырау. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из подъездов города Атырау жестоко избили девушку, передает корреспондент агентства.
В Сети распространились кадры жестокого избиения женщины в подъезде. На видео видно, как неизвестный наносит ей несколько ударов. После чего девушка падает, однако это его не останавливает.
В пресс-службе департамента полиции Атырауской области заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Побои", проводятся следственные действия.
Подозреваемый доставлен в отдел полиции", - добавили в ДП.
Ранее экс-полицейский избил бывшую жену в Балхаше.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
24.06.2025, 11:05 96646
Более 50 человек осуждены в этом году за пропаганду терроризма в Казахстане
Фото: Pexels.com
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Шымкент. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Шымкента приговорил к 7 годам лишения свободы одного из жителей мегаполиса за призывы к убийству и оправдание насилия по религиозным мотивам, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности.
Подсудимого признали виновным в пропаганде терроризма.
Еще двое казахстанцев из Атырауской и Актюбинской областей приговорены к 7 и 6 годам лишения свободы за пропаганду терроризма среди верующих.
Фигуранты при этом имели судимости за общеуголовные преступления и попытку выезда в зоны террористической активности. Приговоры по указанным лицам вступили в законную силу", - уточнили в КНБ.
Всего с начала текущего года по уголовным делам, которые расследовал КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждено 52 лица, в том числе 2 иностранных гражданина.
В отношении еще 52 человек расследования продолжаются.
В апреле жительницу Астаны осудили за пропаганду терроризма. Женщина использовала Telegram для распространения материалов и идеологии, направленных на поддержку терроризма, а также намеревалась участвовать в террористической группе в Сирии.
24.06.2025, 09:36 99551
Таскала за волосы, била, швыряла: уголовное дело завели на воспитателя детсада в Павлодаре
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция завела уголовное дело на воспитателя детского сада в Павлодаре за жестокое обращение с детьми.
Шокирующие кадры с камер видеозаписи, на которых воспитатель детского сада издевается над детьми, появились в соцсетях. На видео работник детсада таскает воспитанников за волосы, одергивает их, толкает, наносит побои по разным частям тела.
В департаменте полиции Павлодарской области проинформировали, что на воспитателя заведено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. Также будет дана правовая оценка действиям руководства детского сада", - сказано в сообщении полиции.
Напомним, в Аксу воспитателя детсада уволили за распускание рук.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
23.06.2025, 14:30 127231
Люксовый автомобиль, квартира и земельные участки: Антикор конфисковал имущество казахстанца на 2,3 млрд тенге
Финансовым расследованием дополнительно установлены 1,7 млн долларов и 47 млн тенге на счетах фигуранта и его супруги
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции конфисковало имущество разыскиваемого казахстанца на сумму свыше 2,3 млрд тенге, сообщает пресс-служба Антикора.
В результате принятых Антикоррупционной службой мер добыты доказательства о преступном происхождении денежных средств и имущественных активов фигуранта, подозреваемого в отмывании и с 2022 года находящегося в международном розыске. Он использовал порядка 1,5 млрд тенге противоправных денег для покупки дорогостоящих объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе оформленных на супругу. К их числу относятся люксовый автомобиль, квартира, земельные участки, жилые дома и строения в Алматы и Алматинской области. Финансовым расследованием дополнительно установлены 1,7 млн долларов и 47 млн тенге на счетах фигуранта и его супруги в банках второго уровня Казахстана. Они получены в период совершения преступлений и не соответствуют их официальным доходам", - заявили в агентстве.
Подчеркивается, что постановлением суда денежные средства и имущественные объекты конфискованы в доход государства.
В целом, отметили в пресс-службе, с начала начато расследование порядка тридцати уголовных дел по фактам легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем. Часть дел уже направлена в суд, вынесены обвинительные приговоры.
К примеру, анализом финансовых потоков одного из бывшего должностного лица, привлекаемого к уголовной ответственности за хищение из бюджета свыше 745 млн тенге, выделенных на развитие спорта, установлено приобретение им на преступные средства 2 дорогостоящих автомашин и внесение более 240 млн тенге на счет подконтрольной компании с целью получения большего дохода. Другой случай, когда подозреваемые через родственников, являющихся индивидуальными предпринимателями, обналичили свыше 237 млн тенге,выделенных из бюджета на реализацию инфраструктурных, градостроительных проектов и приобрели на них квартиры, автомашины и другое имущество. С санкции суда на имущественные объекты наложен арест", - добавили в Антикоре.
Ранее сообщалось, что новые субъекты финмониторинга будут отслеживать отмывание преступных доходов в Казахстане.
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