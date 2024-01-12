Вейпы на сумму свыше 35 млн тенге конфисковали в Костанайской области

Фото: Polisia.kz

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Уральск. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Западно-Казахстанской области задержали сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью по подозрению в вымогательстве миллиона долларов США у учредителей ТОО, занимавшихся мясным животноводством, - Жителя Западно-Казахстанской области задержали сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью по подозрению в вымогательстве миллиона долларов США у учредителей ТОО, занимавшихся мясным животноводством, сообщает Polisia.kz.





По данным полиции, подозреваемого задержали при получении денег в салоне автомашины Toyota Mark ІІ. При обыске транспортного средства в кармане левого переднего пассажирского сиденья обнаружено 4 млн тенге. Кроме того, в борсетке подозреваемого обнаружено 50 тысяч тенге.





В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 194, часть 4, УК РК (Вымогательство). Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.



