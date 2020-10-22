Виновникам прошлогоднего блэкаута в Нур-Султане вынесли приговор

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Сегодня районный суд №2 Есильского района Нур-Султана вынес обвинительный приговор по делу о возгорании кабельных линий на подстанции "Левобережная", в результате которой в ноябре прошлого года часть левобережья столицы на несколько часов осталась без электричества.

10 ноября 2019 года произошло возгорание, что привело к отключению электричества на территории левого берега столицы . Ущерб составил более 68 млн тенге. Вина подсудимых доказана выводами экспертиз", - сообщили в суде №2 Есильского района Нур-Султана.

Установлено, что руководители проекта Мусабаев Б.А., Джумагулов Ж.К., руководители подрядной организации Еденбаев М.Б., Сасбухаев Б.У. допустили грубые нарушения строительно-монтажных норм. Были отклонения от проекта, сам проект составлен с ошибками, при строительстве использовались горючие полиэтиленовые трубы. Морошан В.Г. и Мухамедалин Х.А., ответственные за авторский и технический надзор, подписали акты освидетельствования скрытых работ.

По информации суда, прокурор в ходе процесса отказался от обвинения в нарушении требований пожарной безопасности. По остальному обвинению просил назначить различные сроки лишения свободы.

Также сообщается, что подсудимые вину не признали. Ущерб не возмещен.

Решением суда Мусабаев, Джумагулов, Еденбаев, Сасбухаев признаны виновными в недоброкачественном строительстве (часть 2 статьи 278 УК). Все четверо приговорены к двум годам лишения свободы.

Мухамедалин, Морошан осуждены за ненадлежащее выполнение инжиниринговых услуг к двум годам лишения свободы по части 1 статьи 280 УК.

Приговор не вступил в законную силу.

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