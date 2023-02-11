Виновным по двум делам признали Нурлана Масимова
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Павлодар. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городском специализированном суде по административным правонарушениям рассмотрели два дела в отношении бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова.
Суд установил, что в 2021 году на закуп кормов для 18 служебных лошадей департамент выделил 60,9 млн тенге. Однако в нарушение норм запланировал сверх нормы 10,7 млн тенге. В 2022 году на корм выделили 13,4 млн тенге, но сверх нормы добавили 8,5 млн тенге", - информирует pavlodarnews.kz.
Неэффективное планирование привело к неэффективному использованию бюджетных денег, посчитали в суде.
Вина бывшего начальника областного департамента полиции доказывается протоколами об административных правонарушениях, аудиторскими отчетами, материалами ревизионной комиссии, показаниями и другими исследованными судом доказательствами. Суд по статье 234-1 КоАП РК назначил виновному штраф в размере 214,4 тысячи тенге по каждому делу", - сообщили в пресс-службе суда.
Также суд вынес частное постановление в адрес ревизионной комиссии по Павлодарской области за нарушение процессуальных норм при составлении протокола об административном правонарушении.
Напомним, в начале прошлого года Нурлан Масимов был освобожден от должности начальника департамента Павлодарской области.
Позже стало известно, что антикоррупционной службой Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении экс-начальника департамента полиции Павлодарской области генерал-майора полиции Нурлана Масимова.
Экс-глава полиции региона подозревался в получении взятки в особо крупном размере по статье 366, часть 4, УК РК. Нурлана Масимова объявили в розыск.
В Агентстве по противодействию коррупции РК заявили, что за предоставление информации о его местонахождении предусмотрено вознаграждение до 12 млн тенге.
13 июля Антикоррупционной службой совместно с Пограничной службой при попытке пересечения государственной границы с Россией по поддельным документам на территории ВКО он был задержан.