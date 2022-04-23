Генерал-майор полиции Нурлан Масимов объявлен в розыск

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Экс-глава полиции региона подозревается в получении взятки в особо крупном размере по статье 366, часть 4, УК РК, сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.
По данному факту его деяния квалифицированы заочно, и следственным судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - уточнили в ведомстве.
В настоящее время Нурлан Масимов объявлен в розыск, по делу проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению его местонахождения и другие следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела.
По результатам следствия будет принято соответствующее процессуальное решение.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Напомним, Нурлан Масимов был освобожден от должности начальника департамента Павлодарской области 17 января.