Брат Карима Масимова задержан при попытке пересечь границу

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НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - При попытке пересечь границу задержан разыскиваемый Нурлан Масимов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате оперативно-розыскных мер 13 июля Антикоррупционной службой совместно с Пограничной службой при попытке пересечения государственной границы с Россией по поддельным документам на территории ВКО задержан Нурлан Мырзаханович Масимов, сообщает Антикоррупционная служба РК в своем Telegram-канале.
Экс-начальник департамента полиции Павлодарской области разыскивался за совершение особо тяжкого коррупционного преступления.
Ранее сообщалось, что Нурлан Масимов, 1973 года рождения, разыскивается за совершение особо тяжкого коррупционного преступления.
В Агентстве по противодействию коррупции РК отметили, что за предоставление информации о местонахождении Нурлана Масимова предусмотрено вознаграждение до 12 млн тенге.