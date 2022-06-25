Антикор выплатит 12 млн тенге за информацию о местонахождении Нурлана Масимова

Фото: 365info.kz
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Двоюродный брат экс-главы Комитета национальной безопасности Карима Масимова, экс-начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов объявлен в розыск по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Суд санкционировал Масимову меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Агентство по противодействию коррупции РК.
В агентстве отметили, что за предоставление информации о местонахождении Нурлана Масимова предусмотрено вознаграждение до 12 млн тенге.
Сообщить о возможном местонахождении подозреваемого можно по телефонам:
call-центр 1424
+7 (7172) 909 260
+7 (727) 278 7300
+7 (707) 978 0808
Конфиденциальность гарантируется.