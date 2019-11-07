Водитель автомобиля Lexus протаранил 5 машин в Караганде: пострадавшая скончалась

Караганда. 6 ноября. Kazakhstan Today - В Караганде скончалась девушка, пострадавшая 20 октября в результате массовой аварии, спровоцированной пьяным водителем автомобиля Lexus, передает Kazakhstan Today.

Смерть девушки наступила из-за многочисленных тяжелых травм, пишет ekaraganda.kz.

Пациентка была сразу доставлена в реанимацию с множественными травмами: грудной клетки, черепно-мозговой травмой, травмой позвоночника с повреждением спинного мозга, переломом ребер. На следующий день была прооперирована. В реанимации провела 16 дней", - сообщил заместитель директора Центра травматологии и ортопедии имени Макажанова Талгат Жукен.

По его словам, 29-летняя женщина при госпитализации находилась в сознании, в дальнейшем на искусственной вентиляции легких.

Из-за травмы нарос отек, что привело к летальному исходу. Это наше заключение, окончательное заключение вынесет судебно-медицинская экспертиза", - отметил Талгат Жукен.

Тело молодой женщины передано судмедэкспертам.

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