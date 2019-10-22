Караганда. 21 октября. Kazakhstan Today - Водителя "Лексуса" водворили в изолятор после пьяного ДТП в Караганде, передает Kazakhstan Today.

49-летний водитель автомашины "Лексус-570" водворен в изолятор временного содержания. В отношении граждан, которые препятствовали работе патрульных полицейских, составлены административные протоколы за неповиновение сотрудникам полиции при исполнении своих обязанностей", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Ранее сообщалось, что вечером 20 октября в микрорайоне Степной-4, во дворе дома, водитель иномарки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с пятью припаркованными автомашинами и уснул . В результате ДТП пострадали 25-летний мужчина и 29-летняя женщина.

По информации департамента полиции, за минувшие выходные сотрудниками полка патрульной полиции к административной ответственности за езду в нетрезвом виде привлечены 13 водителей.

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