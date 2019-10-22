В Караганде пьяный водитель иномарки врезался в пять припаркованных автомобилей

Караганда. 21 октября. Kazakhstan Today - В Караганде пьяный водитель на "Лексусе" врезался в пять припаркованных автомобилей и уснул на месте происшествия, передает Kazakhstan Today.

Согласно видео, опубликованному в социальных сетях, "Лексус-570" ударил 5 машин", сообщаем, что 20 октября текущего года, около 20.57, на телефон 102 поступило сообщение о том, что в микрорайоне Степной-4, во дворе, водитель на автомашине "Ленд-Крузер" совершил столкновение с припаркованными автомашинами и уснул", - сообщила пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

Сотрудники Центра оперативного управления направили на место происшествия ближайшие наряды полка патрульной полиции и следственно-оперативной группы Юго-восточного отдела полиции.

Установлено, что 49-летний водитель автомашины "Лексус-570", находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с пятью автомашинами, припаркованными во дворе дома. В результате ДТП госпитализированы 25-летний мужчина и 29-летняя женщина.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

Распространенная информация о том, что автомашину "Лексус-570" преследовали сотрудники полиции с выключенной сиреной, не является достоверной",

- отметили в ведомстве.

В целом за минувшие выходные сотрудники полка патрульной полиции к административной ответственности за езду в нетрезвом виде привлекли 13 водителей.

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