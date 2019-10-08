Петропавловск. 7 октября. Kazakhstan Today - В Петропавловске нетрезвый водитель иномарки врезался в декоративное сооружение, передает Kazakhstan Today.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 2 часов ночи с 5 на 6 октября. Водитель автомашины Subaru, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на декоративную стелу на Омском кольце. Он направлялся в сторону поселка Борки по улице Кизатова Петропавловска, сообщила пресс-служба департамента полиции Северо-Казахстанской области.

По факту ДТП собран административный материал по части 1 статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях РК. Сумма ущерба устанавливается. Для принятия решения материал будет передан в суд. Пострадавших нет. Согласно медицинскому заключению, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения", - уточнили в ведомстве.

Аварии, происходящие по вине нетрезвых водителей нередки в Казахстане. В июне в Восточно-Казахстанской области 33-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения села за руль автомобиля Toyota Chaser и, сдавая задним ходом, совершила наезд на 25-летнюю женщину и девочку 14 лет . Обе пострадавшие обратились в больницу с телесными повреждениями и ушибами. В отношении нарушительницы проводится досудебное расследование по факту угона.

В марте 2019 года в Алматы нетрезвый мужчина ехал на автомобиле Toyota Corolla без водительских прав. По дороге на улице Татибекова он врезался в автомобиль. От столкновения улетел на автобусную остановку и сбил трех человек . Одна из женщин скончалась на месте происшествия, другая - в реанимации. Пострадавший мужчина поступил в больницу с переломом ноги. Виновника аварии приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы, сообщал портал Almaty.tv.

В мае полиция Талдыкоргана поместила под стражу водителя "Субару-Форестер", который, находясь в алкогольном опьянении, совершил наезд на женщину с двумя малолетними детьми . Все пострадавшие с различными травмами госпитализированы.

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