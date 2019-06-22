В Восточном Казахстане нетрезвая автоледи сбила девушку и ребенка

Усть-Каменогорск. 21 июня. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области нетрезвая автоледи сбила девушку и ребенка, передает Kazakhstan Today.
ДТП произошло в поселке Первомайский Шемонаихинского района. 33-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения села за руль автомобиля Toyota Chaser и, сдавая задним ходом, совершила наезд на 25-летнюю женщину и девочку 14 лет.
Обе пострадавшие обратились в больницу с телесными повреждениями и ушибами. В отношении нарушительницы проводится досудебное расследование по факту угона", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, пишет altaynews.kz.
Как сообщалось ранее, в Шымкенте на одной из автостоянок водитель автомашины Opel Kadett сбил шестерых детей, а в другом случае пятилетнего мальчика сбили насмерть во дворе жилого дома. В Талдыкоргане водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на женщину с двумя малолетними детьми.
В Костанае водитель сбил двух школьниц на пешеходном переходе, а в Караганде водитель также на пешеходном переходе наехал на двух подростков.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства