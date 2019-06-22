В Восточном Казахстане нетрезвая автоледи сбила девушку и ребенка

Усть-Каменогорск. 21 июня. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области нетрезвая автоледи сбила девушку и ребенка, передает Kazakhstan Today.

ДТП произошло в поселке Первомайский Шемонаихинского района. 33-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения села за руль автомобиля Toyota Chaser и, сдавая задним ходом, совершила наезд на 25-летнюю женщину и девочку 14 лет.

Обе пострадавшие обратились в больницу с телесными повреждениями и ушибами. В отношении нарушительницы проводится досудебное расследование по факту угона", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, пишет altaynews.kz .

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