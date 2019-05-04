5-летнего ребенка насмерть сбили во дворе жилого дома в Шымкенте

Шымкент. 3 мая. Kazakhstan Today - В Шымкенте пятилетнего мальчика сбили насмерть во дворе жилого дома, который торговцы превратили в автостоянку, передает Kazakhstan Today.

Смертельный наезд на ребенка произошел во дворе дома №4, расположенного по улице Алимкулова в районе Верхнего рынка. По словам очевидцев, автомобиль Chevrolet, за рулем которого находилась молодая девушка, двигался по двору, где играло много детей. Водитель, видимо, поздно заметила выбежавшего из подъезда мальчика. Она пыталась резко затормозить, но столкновения избежать не удалось, малыш попал под колеса, пишет Otyrar.kz

Ребенок 2013 года рождения скончался в отделении реанимации областной клинической больницы. Из-за ее близкого расположения к месту ДТП, его туда доставили очевидцы, не дожидаясь прибытия скорой помощи, оценив тяжелейшее состояние малыша.

Поступил звонок из приемного отделения, что везут ребенка в состоянии агонии. Учитывая, что он находился в бессознательном состоянии, подключили его сразу к аппарату искусственного дыхания. Проводили сердечно-легочную реанимацию в течение 25 минут, но сердечная деятельность остановилась. Он был осмотрен нашими нейрохирургами и предварительно мы диагностировали перелом основания черепа", - сообщил заведующий отделением реанимации Вячеслав Цай.

Портал отмечает, что дом, у которого произошла авария, расположен возле Верхнего рынка. Тот двор, где сбили ребенка, продавцы рынка превратили в стихийную автостоянку. По словам домкома дома, она каждый день звонит в полицию с жалобой и сотни раз обращалась с заявлениями в акимат.

Продавцы торгового рынка превратили наш двор в стоянку, сегодня сбили ребенка… Неужели должна была произойти трагедия, чтобы наши жалобы услышали. Обращаюсь в акимат: наведите здесь порядок! Детям играть негде, дворы забиты автомашинами. Поставьте нам шлагбаум, видеокамеру, примите какие-либо меры", - призвала домком Раушан Шоланова.

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