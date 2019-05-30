Стали известны подробности наезда на шестерых подростков в Шымкенте

Шымкент. 29 мая. Kazakhstan Today - Стало известно, кто был за рулем автомобиля, сбившего шестерых подростков в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

За рулем авто находилась врач спортивной школы. Наезд произошел на парковке Ледового дворца. По словам директора спортивного учреждения, медик вышла с работы, села в машину. После этого автомобиль внезапно тронулся и наехал на шестерых воспитанников школы. Очевидцы предполагают, что женщина просто забыла переключить рычаг на нейтральную передачу, пишет телеканал " Астана ".

Они стояли вместе с тренерами, и тренер им объяснял, наверное, кое-что или хотел завести в раздевалку, чтобы переодеть их. И в это время врач школы села в свою машину, завела, и машину дернуло, и детей сбила. Во время этого происшествия возле них были их родители: бабушки, мамы. Они все свидетели этого происшествия. Никуда они не жаловались. Все спокойно", - прокомментировал директор городской СДЮШОР №8 по зимним видам спорта Бахытжан Зиябеков.

В результате четверо пострадавших получили легкие и средние ушибы, у одной девочки перелом ключицы. После обследования и оказания помощи подростков из больницы отпустили домой. Еще двое из них до сих пор находятся под наблюдением медиков. Их состояние оценивается как стабильное. По данному факту полицейские проводят досудебное расследование.

У одной обнаружили перелом нижней челюсти со смещением, а у другой ушиб мозга первой степени, линейный перелом затылочной кости. На данный момент у обоих состояние стабильное, собираемся перевести в отделение нейрохирургии", - сообщил заведующий отделением Туркестанской областной детской больницы Тимур Бегманов.

Как сообщалось ранее, 27 мая на одной из автостоянок города водитель автомашины Opel Kadett сбил шестерых детей . Назначены несколько экспертиз. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК.

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