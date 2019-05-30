Стали известны подробности наезда на шестерых подростков в Шымкенте

За рулем авто находилась врач спортивной школы. Наезд произошел на парковке Ледового дворца. По словам директора спортивного учреждения, медик вышла с работы, села в машину. После этого автомобиль внезапно тронулся и наехал на шестерых воспитанников школы. Очевидцы предполагают, что женщина просто забыла переключить рычаг на нейтральную передачу, пишет телеканал "Астана".
Они стояли вместе с тренерами, и тренер им объяснял, наверное, кое-что или хотел завести в раздевалку, чтобы переодеть их. И в это время врач школы села в свою машину, завела, и машину дернуло, и детей сбила. Во время этого происшествия возле них были их родители: бабушки, мамы. Они все свидетели этого происшествия. Никуда они не жаловались. Все спокойно", - прокомментировал директор городской СДЮШОР №8 по зимним видам спорта Бахытжан Зиябеков.
В результате четверо пострадавших получили легкие и средние ушибы, у одной девочки перелом ключицы. После обследования и оказания помощи подростков из больницы отпустили домой. Еще двое из них до сих пор находятся под наблюдением медиков. Их состояние оценивается как стабильное. По данному факту полицейские проводят досудебное расследование.
У одной обнаружили перелом нижней челюсти со смещением, а у другой ушиб мозга первой степени, линейный перелом затылочной кости. На данный момент у обоих состояние стабильное, собираемся перевести в отделение нейрохирургии", - сообщил заведующий отделением Туркестанской областной детской больницы Тимур Бегманов.
Как сообщалось ранее, 27 мая на одной из автостоянок города водитель автомашины Opel Kadett сбил шестерых детей. Назначены несколько экспертиз. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК.
Это далеко не единичный случай. В начале мая в Шымкенте пятилетнего мальчика сбили насмерть во дворе жилого дома. А в Талдыкоргане водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на женщину с двумя малолетними детьми.
В апреле в Костанае водитель сбил двух школьниц на пешеходном переходе, а в феврале этого года 31-летний водитель наехал на двух подростков на пешеходном переходе в Караганде.
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