Шымкент. 28 мая. Kazakhstan Today - В Шымкенте автомобиль сбил шестерых подростков, один из них находится в реанимации, передает Kazakhstan Today.

27 мая 2019 года, около 15.30 в дежурную часть управления полиции Аль-Фарабийского района департамента полиции Шымкента поступило сообщение о том, что на одной из автостоянок города водитель автомашины Opel Kadett сбил несовершеннолетних детей. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники группы патрульной полиции установили, что водитель автомашины сбил шесть подростков", - сообщила пресс-служба городского департамента полиции.

В результате аварии один подросток был доставлен в реанимационное отделение городской больницы. Остальные пять детей получили легкие ранения и были направлены домой.

Назначены несколько экспертиз. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК", - отметили в ведомстве.

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