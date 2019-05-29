В Шымкенте автомобиль сбил шестерых подростков, один из них находится в реанимации

27 мая 2019 года, около 15.30 в дежурную часть управления полиции Аль-Фарабийского района департамента полиции Шымкента поступило сообщение о том, что на одной из автостоянок города водитель автомашины Opel Kadett сбил несовершеннолетних детей. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники группы патрульной полиции установили, что водитель автомашины сбил шесть подростков", - сообщила пресс-служба городского департамента полиции.
В результате аварии один подросток был доставлен в реанимационное отделение городской больницы. Остальные пять детей получили легкие ранения и были направлены домой.
Назначены несколько экспертиз. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК", - отметили в ведомстве.
Напомним, в начале мая в Шымкенте пятилетнего мальчика сбили насмерть во дворе жилого дома. А в Талдыкоргане водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на женщину с двумя малолетними детьми.
В апреле в Костанае водитель сбил двух школьниц на пешеходном переходе, а в феврале этого года 31-летний водитель наехал на двух подростков на пешеходном переходе в Караганде.
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