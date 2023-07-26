Водителя скорой помощи избили в Туркестанской области   

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Туркестан. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Ленгере водитель автомобиля Volkswagen Passat избил водителя скорой медицинской помощи, - В городе Ленгере водитель автомобиля Volkswagen Passat избил водителя скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.





По данным департамента, инцидент произошел 28 апреля.





По прибытии на место происшествия полицейскими установлено, что мужчина не уступил дорогу на мосту автомобилю скорой помощи, который осуществлял выезд по вызову. В результате между ними произошел конфликт, где сотрудник скорой помощи получил телесные повреждения", - проинформировали в полиции.





Сообщается, что противоправные действия правонарушителя были пресечены сотрудниками полиции.





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Водителя Volkswagen Passat доставили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило у него легкую степень опьянения.





По факту хулиганских действий и нанесения телесных повреждений было начато досудебное расследование по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство).





В ходе следствия водитель скорой помощи подал встречное заявление о том, что каких-либо претензий не имеет. 25 июня в связи с примирением сторон уголовное дело прекращено", - заявили в ДП.





Также на водителя Volkswagen Passat составили административные протоколы по статье 608 КоАП РК (Вождение автомобиля в нетрезвом состоянии) и по части 4 статьи 590 КоАП РК (Управление автомобилем с подложными номерами). Автомобиль водворили на штрафстоянку.





20 июля текущего года водитель Volkswagen Passat был задержан и доставлен в суд для привлечения его к административной ответственности по вышеуказанным статьям КоАП. В отношении полицейского на видеозаписи, прибывшего по вызову, проводится служебное расследование, по итогам которого будет принято законное решение и приняты соответствующие меры", - добавили в полиции.





Ранее сообщалось, что в Алматы произошла массовая драка. Очевидцы сняли на видео, как несколько хулиганов избивают молодого человека. Пятеро нападавших сбили с ног молодых людей и добивали лежащих на земле парней. Трое молодых людей получили травмы.





По словам отца пострадавшего, его сын получил контузию глаза третьей степени и практически ничего не видит.





Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения.





По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях. Особое внимание адвокат обратил на специфическое поведение следователя УВД Бостандыкского района по делу о нападении, которое привело к тяжким последствиям.





Между тем трое молодых людей, руководствуясь соображениями морали и нравственности, встали на защиту человеческих и социальных ценностей, подверглись варварскому нападению и избиению группой лиц, которые на сегодняшний день уже опознаны, известны следствию, но никак следствием не квалифицированы и, по данным адвоката, не вызываются для проведения очных ставок и пр.