Возникший в кафе Шымкента конфликт завершился стрельбой и ранением

Шымкент. 8 января. Kazakhstan Today - В одном из кафе Шымкента произошел конфликт, закончившейся для одного из участников ранением и госпитализацией, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел в 21.00 6 января. В одном из кафе между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт, в ходе которого было сделано несколько выстрелов в сторону водителя и пассажира автомашины марки "Хюндай-Акцент".

В больницу с различными травмами доставили одного из участников конфликта. По данному факту начаты досудебные расследования по трем статьям УК РК: "Покушение на убийство", "Хулиганство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Назначены соответствующие экспертизы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали всех участников конфликта", - сообщила пресс-служба департамента полиции Шымкента.





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