16.07.2025, 14:15 36551
Выдавала себя за сотрудника банка: карагандинку подозревают в мошенничестве на 200 млн тенге
Фото: polisia.kz
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Караганда. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области 31-летнюю местную жительницу подозревают мошенничестве на 200 млн тенге, сообщает Polisia.kz.
По данным следствия, женщина представлялась сотрудником банка и предлагала гражданам фиктивную услугу по досрочному погашению кредитов. Под этим предлогом она оформляла на потерпевших займы в банках второго уровня, присваивая полученные денежные средства. Следственно-оперативной группой проведена масштабная работа. В ходе расследования установлены 98 эпизодов преступной деятельности. Общий ущерб, причиненный пострадавшим, составил более 200 млн тенге. Незаконная схема действовала на протяжении полутора лет", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время уголовное дело готовится к передаче в суд, подозреваемая находится под домашним арестом.
Ранее главу одного из общественных фондов Алматинской области задержали по подозрению в мошенничестве.
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16.07.2025, 17:01 32101
Захват заложницы в Алматинском аэропорту: суд вынес приговор
Фото: pexels
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Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Турксибский районный суд вынес приговор Машрапбеку Баратову, который в марте 2025 года захватил заложницу в аэропорту Алматы и угрожал ей ножом.
Суд приговорил Машрапбека Баратова к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. К приговору был присоединен неотбытый срок наказания по предыдущему делу от 26 декабря 2024 года, по которому осужденному ранее назначили ограничение свободы. В результате итоговое наказание составило 11 лет лишения свободы.
Напомним, 7 марта неадекватный мужчина напал на сотрудницу досмотра в предполетной зоне аэропорта Алматы. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили его предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом.
Через 7 минут злоумышленника обезвредили благодаря провожающему, который выхватил из рук агрессора нож. 67-летний дебошир задержан, возбуждено уголовное дело. Обезвредившего дебошира мужчину наградили медалью. Позже стало известно, что напавший на сотрудницу аэропорта в прошлом году ударил в автобусе девушку за громкий разговор по телефону.
В Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что три уголовных дела возбуждено после нападения на сотрудницу аэропорта Алматы.
16.07.2025, 10:23 46951
Должностные лица аэропорта Усть-Каменогорска подозреваются в хищении имущества в особо крупном размере
Фото: скриншот из видео
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Усть-Каменогорск. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по ВКО при координации Главной транспортной прокуратуры завершено расследование в отношении руководства АО "Аэропорт - Усть-Каменогорск" по факту злоупотребления должностными полномочиями, хищения вверенного имущества в особо крупном размере, а также легализации денег, полученных преступным путем, сообщили в пресс-службе АФМ.
В течение пяти лет бывший президент и другие должностные лица АО организовали систематическое хищение денежных средств посредством завышения окладов, фиктивных премий и заключения мнимых договоров. Похищенные суммы впоследствии обналичивались через кассу. Транспортные средства АО выведены с баланса и реализованы аффилированным лицам по цене, многократно заниженной по сравнению с их рыночной стоимостью", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, по данным АФМ, выявлены факты сдачи в аренду коммерческой недвижимости АО на льготных условиях - по заниженным тарифам и с уменьшением размера арендуемой площади.
Общий ущерб государству составил 157 млн тенге. С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 126 млн тенге: 4 квартиры, земельный участок, 2 автомашины. Подозреваемые помещены под стражу. Иная информация разглашению не подлежит", - отметили в АФМ.
15.07.2025, 13:50 71706
Уголовное дело завели после нападения на дом главы районного маслихата в Акмолинской области
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей нападавших и их задержанию
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Кокшетау. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области полиция завела уголовное дело после разбойного нападения на дом председателя Астраханского районного маслихата, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Департамент полиции сообщает, что по факту разбойного нападения в селе Астраханка возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей нападавших и их задержанию", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что раскрытие данного преступления находится на контроле руководства департамента.
Ранее в Сети появилась информация о том, что неизвестные в масках проникли в частный дом, принадлежащий председателю Астраханского районного маслихата.
15.07.2025, 12:43 73921
С начала года в Казахстане более 60 человек осуждены за террористические и экстремистские преступления
К 8 годам лишения свободы приговорен иностранец, который на территории РК занимался пропагандой терроризма
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала текущего года по уголовным делам, которые расследовал КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений на различные сроки лишения свободы осуждены более 60 лиц, в том числе три иностранных гражданина. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.
В течение июня и июля этого года вступил в силу ряд судебных решений в отношении последователей религиозного радикализма. Судом города Шымкента признан виновным в пропаганде терроризма и приговорен к 7,5 годам лишения свободы один из жителей указанного мегаполиса. В рамках расследованного КНБ уголовного дела установлено, что он призывал к насилию против мирных граждан. Радикализировался под влиянием экстремистского контента в интернете", - проинформировали в комитете.
Кроме того, судом Астаны приговорен к 8 годам лишения свободы иностранец, который на территории РК занимался пропагандой терроризма и вербовкой лиц в экстремистские группировки.
14.07.2025, 20:25 100566
В Казахстане вновь набирает обороты телефонное мошенничество
Выявлены случаи рассылки поддельных писем с фальшивыми печатями и подписями сотрудников АФМ
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу фиксирует рост числа обращений в сall-центр по фактам телефонного мошенничества, сообщает пресс-служба ведомства.
Неизвестные, представляясь сотрудниками АФМ, сообщают гражданам о "подозрительных операциях" по их счетам, ссылаются на "официальные полномочия" и убеждают перевести деньги на "безопасные счета" либо раскрыть личные данные", - говорится в сообщении агентства.
Мошенники часто действуют по схеме: сначала звонит "сотрудник агентства", затем - якобы представитель Нацбанка, который подтверждает риски. В обращениях граждан регулярно упоминаются одни и те же фамилии - Жалимов, Жамалетдинов и другие. В случае отказа предоставить данные злоумышленники прибегают к угрозам.
Также выявлены случаи рассылки поддельных писем с фальшивыми печатями и подписями сотрудников АФМ.
В АФМ заявили, что настоящие сотрудники агентства:
- не запрашивают персональные данные по телефону без официального уведомления;
- не требуют перевода денежных средств;
- действуют исключительно в рамках законодательства Республики Казахстан.
Ранее Комитет национальной безопасности Республики Казахстан предупредил граждан страны о мошенниках, которые представляются сотрудниками комитета.
14.07.2025, 17:40 104351
Представляются сотрудниками КНБ: казахстанцев предупредили о мошенниках
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан предупредил граждан страны о мошенниках, которые представляются сотрудниками комитета, передает корреспондент агентства.
Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками КНБ и других ведомств, и сообщают о "подозрительных операциях" на их банковских счетах или "расследовании дела". В отдельных случаях мошенники утверждают, что действия необходимы для пресечения акта терроризма, ссылаясь на мнимую угрозу национальной безопасности", - заявили в КНБ.
Кроме того, отмечается, что для достоверности мошенники демонстрируют поддельные удостоверения или присылают сфабрикованные документы с логотипом КНБ.
В ходе разговора они убеждают граждан, что их деньги находятся под угрозой, и предлагают перевести средства на так называемый безопасный счет для "защиты" или "проверки". Иногда им рекомендуют оформить кредиты, чтобы "спасти" свои сбережения, после чего деньги переводятся на счета, подконтрольные преступникам. Также лжесотрудники КНБ могут предлагать свои услуги по оказанию за денежное вознаграждение содействия в трудоустройстве, разрешении социально-бытовых проблем", - сообщили в пресс-службе.
В КНБ напомнили, что сотрудники правоохранительных и специальных органов никогда не звонят гражданам с требованием перевести деньги на какие-либо счета, в том числе под предлогом пресечения террористических актов.
В случае получения подобных звонков или предложений необходимо обратиться в органы полиции. Призываем граждан сохранять бдительность", - добавили в комитете.
Ранее сообщалось, что мошенники используют дипфейки для обмана казахстанцев.
14.07.2025, 15:14 107486
Экс-замглавы следственного департамента Нацбюро по противодействию коррупции стала подозреваемой по делу о пытках
Фото: polisia.kz
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший заместитель руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Олеся Кексель стала подозреваемой по делу о пытках, передает корреспондент агентства.
В пресс-службе Генеральной прокуратуры журналисту информационного агентства Kazakhstan Today подтвердили эту информацию.
Ранее Генеральная прокуратура Республики Казахстан задержала экс-главу Национального бюро по противодействию коррупции Талгата Татубаева по подозрению в пытках.
11.07.2025, 16:11 169381
Пятерых жителей Актау отправили за решетку за рекламу психотропных веществ
Распространители были задержаны с поличным
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Актау. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором Актауского городского суда пятеро лиц, в числе которых две женщины, признаны виновными в незаконной рекламе психотропных веществ, сообщает прокуратура Мангистауской области.
В прокуратуре рассказали, что осужденные расклеивали листовки на зданиях и жилых домах в городе Актау, а также наносили готовые тексты аэрозольной краской с помощью заранее заготовленных трафаретов. В распространяемых материалах содержались ссылки адресов в мессенджере Telegram, через которые осуществлялась продажа психотропных веществ.
Распространители были задержаны сотрудниками полиции с поличным с очередной партией рекламных материалов.
У двух из них при обыске был обнаружен мефедрон. В результате их действия были дополнительно квалифицированы по статье УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".
Все пятеро приговорены к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы каждый. Приговор вступил в законную силу.
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