Гендиректор Wall Street Invest Partners задержан за мошенничество

Алматы. 4 июня. Kazakhstan Today - В среду Следственным департаментом МВД под осуществлением надзора прокуратуры города Алматы в рамках расследуемого уголовного дела по факту мошенничества задержан генеральный директор ТОО Wall Street Invest Partners М. Нусупбеков, передает Kazakhstan Today.

Ранее сообщалось, что руководители ТОО TeleTrade Central Asia и ТОО Wall Street Invest Partners, открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в офшорах.

Свою деятельность указанные компании осуществляли, открыв счета в зарубежных банках и прикрываясь контрактом, заключенным с зарубежной компанией Tele Trade D.J. LTD, зарегистрированным самими организаторами на имя граждан Республики Казахстан и Российской Федерации", - сообщили в следственном департаменте.

В день задержания руководителя TeleTrade Central Asia в офисах филиалов в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях следователями проведены обыски. Изъята документация, связанная с преступной деятельностью", - сообщает Polisia.kz .

В МВД отмечают, что от пострадавших ежедневно поступают заявления о привлечении к ответственности руководителей указанных компаний.

Подчеркивается, что пострадавшим в результате преступной деятельности ТОО TeleTrade Central Asia, ТОО Wall Street Invest Partners и TeleTrade D.J. LTD следует обратиться в Следственный департамент МВД.

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