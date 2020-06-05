Гендиректор Wall Street Invest Partners задержан за мошенничество

Алматы. 4 июня. Kazakhstan Today - В среду Следственным департаментом МВД под осуществлением надзора прокуратуры города Алматы в рамках расследуемого уголовного дела по факту мошенничества задержан генеральный директор ТОО Wall Street Invest Partners М. Нусупбеков, передает Kazakhstan Today.
Ранее сообщалось, что руководители ТОО TeleTrade Central Asia и ТОО Wall Street Invest Partners, открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в офшорах.
Свою деятельность указанные компании осуществляли, открыв счета в зарубежных банках и прикрываясь контрактом, заключенным с зарубежной компанией Tele Trade D.J. LTD, зарегистрированным самими организаторами на имя граждан Республики Казахстан и Российской Федерации", - сообщили в следственном департаменте.
Ранее был задержан организатор преступной схемы и руководитель ТОО TeleTrade Central Asia Б. Есполов, который с санкции суда взят под стражу. В отношении российских участников преступной схемы TeleTrade правоохранительными органами данной страны также проводится расследование.
В день задержания руководителя TeleTrade Central Asia в офисах филиалов в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях следователями проведены обыски. Изъята документация, связанная с преступной деятельностью", - сообщает Polisia.kz.
В МВД отмечают, что от пострадавших ежедневно поступают заявления о привлечении к ответственности руководителей указанных компаний.
Подчеркивается, что пострадавшим в результате преступной деятельности ТОО TeleTrade Central Asia, ТОО Wall Street Invest Partners и TeleTrade D.J. LTD следует обратиться в Следственный департамент МВД.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства