Один из руководителей TeleTrade Central Asya задержан - МВД

Алматы. 23 мая. Kazakhstan Today - Следственным департаментом МВД Казахстана в рамках расследуемого уголовного дела по факту мошенничества задержан и водворен в ИВС один из руководителей ТОО "TeleTrade Central Asya", передает Kazakhstan Today.

Расследованием установлено, что руководители ТОО "TeleTrade Central Asia", открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в офшорах, сообщает следственный департамент МВД РК.

Суть махинации заключалась в том, что сотрудники компании от инвесторов получали денежные средства, которые в электронном виде появлялись в личном кабинете на сайте форекс-дилера, где зачислялись электронные деньги. Затем с помощью специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. Фактически клиент в торгах не участвовал. Деньги тем временем оказывались на счетах зарубежных фирм, подконтрольных участникам преступной группы", - объяснили в ведомстве.

Следствием установлено, что задержанный Е. проводил денежные махинации совместно с гражданами России, с которыми создал в офшорной зоне компанию TeleTrade D.J. Ltd. и переводил туда деньги обманутых клиентов.

В настоящее время в отношении российских участников преступной схемы TeleTrade правоохранительными РФ также проводится расследование.

В день задержания руководителя TeleTrade Central Asia в офисах филиалов в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях следователями проведены обыски с изъятием документации, связанной с преступной деятельностью. В настоящее время с заявлениями в полицию обратились более 70 потерпевших", - уточнили в пресс-службе.

МВД просит пострадавших в результате преступной деятельности ТОО "TeleTrade Central Asya" и "TeleTrade D.J. Ltd." обратиться в следственный департамент МВД.

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