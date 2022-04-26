Январские погромы: выявлены зачинщики нападения на акимат Талдыкоргана

НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Генеральная прокуратура РК продолжает работу по выявлению и привлечению к ответственности организаторов и участников январских событий, сообщил сегодня на брифинге в СЦК заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

4 января в Алматинской области гражданин А. и ранее судимый за преступление против личности С. вступили в сговор по организации погромов, уничтожению имущества и совершению насилия в отношении представителей власти. 5 января указанные лица через социальные сети в одном из микрорайонов города Талдыкоргана собрали более 400 человек, в этом месте для них провели подробный инструктаж по захвату акимата области. Затем организованной массой двинулись в район центральной площади, где по пути следования вооружились камнями и металлическими прутьями. С помощью подручных средств агрессивная толпа прорвала оцепление полицейских, подожгла здание акимата области", - рассказал Килымжанов.

По его словам, эти же агитаторы вовлекали людей и шли на захват здания правления полиции города Талдыкоргана. В результате их преступных действий здание полиции было уничтожено на 80 процентов.

Килымжанов также рассказал о беспорядках в Восточно-Казахстанской области. По его словам, в двух крупных городах одномоментно шли столкновения 2500 агрессивно настроенных людей и полиции.

В результате 5 января был захвачен акимат города Семея, повреждено 12 полицейских машин, угнано специальное транспортное средство "Тигр". Телесные повреждения получили 124 сотрудника полиции и военнослужащих Национальной гвардии", - сообщил представитель ведомства.

В Усть-Каменогорске нападавшими повреждены здания акимата, "Народного банка", магазина "Сулпак", коммерческие помещения и 10 единиц служебного автотранспорта. Полностью уничтожен стационарный пост полиции "Бекет-2".

Напомним, всего по результатам январских беспорядков Генпрокуратура расследует 45 дел по актам терроризма.



