Январская трагедия: Генпрокуратура расследует 45 дел по актам терроризма

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НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Генеральная прокуратура РК расследует 45 дел по актам терроризма и 49 дел по массовым беспорядкам. Всего в производстве следственных органов находится 5041 уголовное дело, сообщил сегодня на брифинге в СЦК заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, массовые беспорядки и акты терроризма совершены в городах Алматы, Шымкенте, в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях.

Прокуратурой города Шымкента 8 подозреваемых за погромы, уничтожение имущества и поджоги автомашин, то есть за участие в массовых беспорядках, преданы суду. В Кызылординской области дела в отношении 7 лиц по аналогичным обвинениям с заключением процессуального соглашения в форме сделки о признании вины направлены в суд", - сообщил Килымжанов.

Он уточнил, что сделка о признании вины заключается, если подозреваемый не оспаривает предъявленное обвинение, имеющиеся доказательства, причиненный вред и соглашается с видом и размером наказания.

В суде такие дела рассматриваются не более 10 суток, и размер наказания не может превышать половины максимального срока санкции этой статьи. В рамках указанной процедуры в отношении трех лиц уже состоялись приговоры, по которым назначены наказания, не связанные с лишением свободы", - подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

По его словам, по январским событиям в суд направлено 265 уголовных дел, по которым осуждено 243 лица. В настоящее время под стражей содержатся 585 подозреваемых.

Указанные лица принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств. По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности к преступлениям", - уточнил Килымжанов.



