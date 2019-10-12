За хищение 6,9 млн тенге осудили бывшего директора североказахстанского филиала "Казводхоза"

Петропавловск. 11 октября. Kazakhstan Today - Бывший директор Северо-Казахстанского филиала "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства РК осужден за хищение, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Северо-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении бывшего директора Северо-Казахстанского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Жакаева С.А., сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.

По данным ведомства, Жакаев подозревался в хищении бюджетных денежных средств, предназначенных для компенсации командировочных расходов и выплаты материальной помощи сотрудникам филиала, а также денежных средств сельхозтоваропроизводителей, предназначенных для оплаты услуг по разработке проектно-сметной документации по реконструкции контрольно-пропускного пункта на производственной базе в общей сумме 6,9 млн тенге.

10 октября текущего года приговором Петропавловского городского суда Жакаев осужден, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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