Директор историко-культурного музея в ВКО подозревается в хищении 10 млн тенге

Усть-Каменогорск. 10 октября. Kazakhstan Today - Директор Государственного историко-культурного музея Минкультуры и спорта РК в Восточно-Казахстанской области подозревается в хищении 10 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Досудебное расследование в отношении директора и других работников заповедника-музея "Берел" ведет Антикоррупционная служба Восточно-Казахстанской области.

Они подозреваются в хищении на системной основе бюджетных средств в сумме 10 млн тенге путем фиктивного заключения договоров государственных закупок способом из одного источника с аффилированными индивидуальными предпринимателями "Бітім" и другими, без фактического оказания услуг", - уточнили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности, будет вынесено судом.

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