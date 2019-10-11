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Директор историко-культурного музея в ВКО подозревается в хищении 10 млн тенге

10.10.2019, 17:27 6589
Усть-Каменогорск. 10 октября. Kazakhstan Today - Директор Государственного историко-культурного музея Минкультуры и спорта РК в Восточно-Казахстанской области подозревается в хищении 10 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
 
Досудебное расследование в отношении директора и других работников заповедника-музея "Берел" ведет Антикоррупционная служба Восточно-Казахстанской области.
 

Они подозреваются в хищении на системной основе бюджетных средств в сумме 10 млн тенге путем фиктивного заключения договоров государственных закупок способом из одного источника с аффилированными индивидуальными предпринимателями "Бітім" и другими, без фактического оказания услуг", - уточнили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

 
Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности, будет вынесено судом.
 
 

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