Директор историко-культурного музея в ВКО подозревается в хищении 10 млн тенге

Усть-Каменогорск. 10 октября. Kazakhstan Today - Директор Государственного историко-культурного музея Минкультуры и спорта РК в Восточно-Казахстанской области подозревается в хищении 10 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
Досудебное расследование в отношении директора и других работников заповедника-музея "Берел" ведет Антикоррупционная служба Восточно-Казахстанской области.
Они подозреваются в хищении на системной основе бюджетных средств в сумме 10 млн тенге путем фиктивного заключения договоров государственных закупок способом из одного источника с аффилированными индивидуальными предпринимателями "Бітім" и другими, без фактического оказания услуг", - уточнили в пресс-службе Антикоррупционной службы.
Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности, будет вынесено судом.
Как сообщалось ранее, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области осужден за ряд коррупционных преступлений. В Акмолинской области работник управления молодежной политики и ряд представителей общественных объединений осуждены за хищения.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства