За незаконный оборот огнестрельного оружия осуждены 10 жителей Алматы и Алматинской области

Алматы. 24 февраля. Kazakhstan Today - В конце января текущего года Алмалинским районным судом города Алматы к различным срокам лишения свободы приговорены 10 жителей города и области за незаконный оборот огнестрельного оружия, передает Kazakhstan Today.

В июне 2019 года Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан пресечен незаконный международный канал поступления огнестрельного оружия . Из незаконного оборота изъято 3 автомата Калашникова, 3 гранатомета, 2 боевые гранаты, 14 пистолетов, более 1700 патронов и комплектующие к оружию", - сообщили в пресс-службе КНБ.

В ходе досудебного расследования установлены факты соучастия в совершении уголовного правонарушения сотрудника органов внутренних дел. Должностным лицом осуществлено хищение боеприпасов, числящихся на балансе МВД РК.

Наряду с этим, ликвидирована деятельность кустарной мастерской по сборке оружия", - отметили в пресс-службе.

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